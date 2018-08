O sala de asteptare separata pentru calatorii care ne tranziteaza tara. La aeroport a fost amenajat un nou spatiu in zona de plecari: "Ingrijit, modern, confortabil” - VIDEO

Etajul doi al salii de plecari arata acum intr-un mare fel, dupa ce cateva luni s-a aflat in reparatii. Au fost asezate canapele, zona food a fost largita, iar parintii cu bebelusi au o camera separata dotata cu mobila pentru shimbatul scutecelor. Locul a fost renovat pentru pasagerii care ne tranziteaza tara si petrec mai multe ore in aeroport, spune directorul Avia Invest.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: “Pasagerii tranzit care vin in aeropotul Chisinau deja nu mai coboara la etajul intai, unde este un numar mare de pasageri si zboara de la Chisinau, dar vor trece controlul special aici si vor nimeri in zona de asteptare.”

“Totul ne-a placut si se pare ca am si nimerit la inaugurare.”

“O relaxare, sa zicem asa.”

Nivelul doi are o suprafata de 2000 de metri patrati. In apropierea restaurantelor a aparut si un loc de joaca pentru copii. Atractia nu sunt toboganele sau jocurile video, ci catelusul Avi.

Andrei DIRIVEANCHIC, MANAGER PROIECT INFORMATIONAL: “El poate dansa, se poate juca cu mingea, cu oasele. Intra in contact cu omul, poate fi netezit, Cainele simte emotiile omului, ca unul real. El trebuie dresat. - Nu se strica daca intra in contact cu apa? In conditiile in care copiii se joaca cu lichidele si ar putea sa le verse? - E o tehnica obisnuita. Sunt supraveghetori aici care vor sta cu ochii in patru ca picii sa se comporte corect cu jucaria.”

“Catelusul a stat vreo 5 minute, inca nu si-a pierdut interesul, dar e vesel.”

Cat costa robotul ramane o enigma, la fel ca si cheltuielile pentru renovare. De forma si culoarea acestui loc s-au ocupat doi designeri si un arhitect.

Vladimir PINZARI, DESIGNER: “Incaperile destul de mici, comparativ cu alte aerogari, de asta culorile sunt mai deschise si in gama calduroasa.”

“Ingrijit, modern, confortabil.”

“E bine pentru Republica Moldova, spre deosebire de ale lucruri rele care se fac in tara./Se investesc bani, dar ar fi bine de spus de unde se iau banii astia?”

Si acesti italieni care se afla pentru prima oara in tara noastra spun ca aeroportul, desi mic, se ridica la standardele europene. Si-ar mai dori...

“Un duty free mai mare. Sunt putine lucruri, ma refer la produsele moldovenesti.”

Aeroportul a fost dat in concesiune in 2013 pentru 49 de ani. Compania AVIA Invest, presedintele Consiliului de Administrare al careia este Ilan Shor, s-a angajat atunci sa investeasca 244 de milioane de euro in modernizarea acestuia. Un raport al CNA din 2015 spune ca procesul de concesionare s-a facut netransparent si ii reproseaza firmei ca in loc sa investeasca banii proprii, foloseste si profitul din activitatea aeroportului.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: “Este ceva normal. Sunt banii care urmeaza sa fie destinati investitotului pentru investitiile efectuate sau redirectionati pentru reinvestirea in aeroport, ceea ce si se face.”

In acelasi raport, Centrul Anticoruptie recomanda anularea taxei de modernizare de 9 euro per pasager la plecare, care ar fi perceputa ilegal odata cu stingerea obligatiilor pe contractele de creditare intre Aeroportul Chisinau cu BERD si BEI.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: ”Nu este o prerogativa AVIA Invest de a stabili taxele aeroportuare. Ele se stabilesc de catre guvern.”

CNA a indemnat guvernul acum trei ani sa anuleze contractul de concesionare. Atunci, guvernul condus de liberal-democratul Valeriu Strelet crease o comisie care sa analizeze daca exista temei pentru o eventuala reziliere.

Ulterior, in fata presei a iesit ministrul justitiei de atunci, democratul Vladimir Cebotari care a declarat ca, desi Avia Invest nu si-a onorat in totalitate angajamentele, statul este obligat sa-i dea o perioada de proba. Un an mai tarziu, guvernul a creat o alta comisie menita sa vada cum se cheltuiesc banii pentru modernizarea aeroportului.

Ce s-a intamplat intre timp cu aceasta comisie si care sunt concluziile formulate de memebrii sai – nu se stie. Am trimis astazi o solicitare la institutia responsabila, Agentia Proprietatii Publice, insa, deocamdata, nu am primit niciun raspuns.