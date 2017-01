O sauna dintr-un centru de fitness de la Botanica a fost mistuita de flacari. Incendiul s-ar fi produs din cauza supraincalzirii - VIDEO

Incendiul a izbucnit la pranz si a afectat o suprafata de 10 metri patrati. Sauna se afla la parterul unui bloc cu 15 etaje, intr-un centru fitness. Potrivit angajatilor, in acel moment, cateva persoane erau inauntru, insa au iesit la timp.

“Toti au iesit, care si cum.// Dar asa am inteles ca aici de la basin .”

Grigorie STOG, SEF DE ECHIPA POMPIERI: "Incendiul a fost lichidat in timp de 25 de minute. In timpul incendiului nu a avut nimeni de suferit."

Fumul a reusit sa patrunda in mai multe apartamente prin sistemul de ventilare. Locatarii s-au speriat rau, mai ales ca s-a auzit si o bubuitura.

"Da, am auzit. Ne-am speriat. A fost o bubuitură, pe care am simţit-o în apartament şi imediat am văzut o autospecială. Fum a fost în apartament. Apartamentul nostru este chiar în partea cealaltă.”

“Am simtit miros in casa m-am uitat pe geam iese film.//E putin, dar stam cu geamurile deschise in salon... Se mai intaimpla. Sper sa fie totul bine la ei ca la noi e putin fum. Dar la ei cred ca e mai rau.”

Cauza exacta a incendiului, dar si pagubele urmeaza sa fie stabilite de catre experti.