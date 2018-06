O schema in care ar fi implicati peste 60 de profesori, descoperita la ASEM. Ar fi luat de la studentii restantieri cate 500 de euro pentru o teza de licenta si mii de lei pentru note puse la examene - VIDEO

“Ati gasit bani? Ati fost si la alte catedre? - Nu va pot spune. -Colegii sunt sus. “

Ofiterii CNA si procurorii anticoruptie vorbesc despre o afacere corupta la ASEM in care sunt implicati si profesori. Astfel, anumiti intermediari identificau studentii restantieri si le propuneau sprijinul lor ca sa sustina examenele.

Tot ce trebuiau sa faca studentii era sa plateasca sume frumusele de bani. Profesorii le puneau notele si isi luau o parte din bani. Pentru sustinerea unei teze de licenţa sau de masterat taxa era de pana la 550 de euro.

O nota la examen ar fi costat o mie de lei, iar stagiul de practica – 1500. Toate se faceau asa incat studentul putea sa doarma linistit acasa si nici macar sa nu fie prezent la examen.

Gheorghe TURCANU, SEF DEPARTAMENT MANAGEMENT, ASEM: “Sustinerea tezei este una publica si stiti ca oricine poate sa vina sa fie prezent si ma mira faptul ca doar in sala sunt studentii prezenti, parinti si imi este un pic straniu lucrul acesta.”

Oamenii legii spun ca in schema ar fi implicati in jur de 60 de profesori de la ASEM. Acum cateva zile, ofiterii au facut perchezitii si la domiciliile acestora. Astazi au publicat imagini in care se vede cum unul dintre banuiti incerca sa transmita, peste balcon, o cutie in care s-ar fi aflat banii primiti de la studenti, asta in timp ce responsabilii de la Anticoruptie bateau la usa.

Noua persoane au fost retinute pentru 72 de ore, fiind pornite mai multe dosare penale legate de corupere pasiva, activa si trafic de influenta. Contactat de PRO TV, rectorul Academiei de Studii Economice ne-a spus ca nu cunoaste detalii, dar ca administratia coopereaza cu organele de drept.