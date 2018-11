O scoala intreaga s-a mobilizat pentru a invinge boala Biancai, o fetita de noua ani, diagnosticata cu leucemie - VIDEO

Targul caritabil a inceput in viteza. Zeci de elevi s-au unit ca sa invinga intr-o lupta comuna, impotriva leucemiei, boala cu care a fost diagnosticata Bianca. Dupa lectii, elevii au adus in vanzare preparatele culinare, dar si obiectele handmade. In bataia soarelui tomnatic, se impleteau arome dulci de jeleu, cornulete si placinte.

”Avem un magiun de gutui, magiun de banane, chec cu ciocolata, placinte, am avut si niste parjoale care s-au vandut foarte bine, chec cu cacao. Totul e preparat acasa.”

“Am pregatit sandwich-urile, vreau sa ajut o fata pe nume Binaca care este bolnava si imi ajut prietenii sa faca cat mai repede vanzarea.”

In fuga s-au cumparat si sarmalele bunicii Emilia. Cot la cot cu cele doua nepotele, le- a invartit cam jumatate de zi, spune ea.

”E ultima portie, dar la anul facem cinci ceune ca sa ajunga la toata lumea. O cratita in 10 minute s-a vandut. Frumusele, din toata inima. Nu putem sa transmitem gustul si mirosul prin microfon.”

Elevii care nu au adus bunatati s-au inghesuit insa sa cumpere de la colegi.





“Vreau jeleu si gogoasa. -Cu cati bani ai venit in buzunar ca sa-i cheltui la targ? -Cu 200 de lei.”

In mai putin de o ora, pe tarabe abia de gaseai o firimitura.

”Avem 10 minute de la inceperea targului, cat ati numarat acolo? -La o privire cred ca deja am 400 de lei.”

“Perna pentru sot, flori, aceasta e culoarea mea preferata. Imi place. Vreau sa o ajut pe Bianca.”

”Rucsacul e plin de lucruri. Am luat o minge pentru baietel, o balena, pentru tati niste placinte si pentru tati suc.”

Targul caritabil a fost organizat pentru Bianca, diagnosticata cu leucemie, care acum urmeaza un tratament la Institutul Oncologic. La cei noua ani, fetita isi asterne talentul cu pensula pe foaie, iar cateva din tablourile tinerei au putut fi cumparate la eveniment.

Ludmila SAMARDAC, PRESEDINTA AO: “VIATA FARA LEUCEMIE”00:45-”Bianca foarte des participa la concursuri, la expozitii si are multe lucrari in care si-a pus sufletul. 02:00 Cancerul in Moldova se trateaza pe gratis, dar nu plecam departe de realitate daca spunem ca sectiile noastre se confrunta cu lipsa medicamentelor.”

Targul caritabil a fost organizat la gimanziul “Ion Luca Caragiale” din capitala. Toti banii adunati din vanzari si donatii au mers catre Bianca. Anul trecut elevii au colectat in prima editie a evenimentului bani pentru doi baieti, diagnosticati tot cu leucemie, care acum se simt mai bine.