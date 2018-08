O scoala pentru viitoarele mamici, deschisa la Criuleni. Acolo femeile vor invata cum sa se comporte in timpul si dupa nastere - VIDEO

Zinaida Ciumac este la prima sarcina si spune ca are mari emotii. A venit astazi la scoala Pre si Postnatala si spune ca va fi o eleva exemplara.

Zinaida CIUMAC: "Sunt multe momente care tu le cunosti, dar nu in atat de bine./La nastere de exemplu ce pozitie trebuie sa avem, cum trebuie sa decurga nasterea, asa pe momente. La nastere o sa ma simpt mult mai sigura si nu o sa ma tem."

Tatiana Nicolaev este din Dubasari si spune ca pana acum s-a informat mai mult de pe internet sau de la prieteni. Nu regreta ca a venit astazi pana la Criuleni deoarece a aflat multe lucruri noi.

Tatiana NICOLAEV: "Personal am minimalizat presiunea morala, ca se produce diferit aceasta sarcina la oameni diferiti. Te pregateste, pentru mine asta costa mult."

In scoala inaugurata astazi viitoarele mame vor fi instruite cum sa se comporte corect in cele noua luni de sarcina, in timpul travaliului, dar si cum sa ingrijeasca de nou-nascut. Profesori vor fi un psiholog, un ginecolg si un neonatolog de la tspitalul din Criuleni.

Cristina TURCAN, MEDIC NEONATOLOG: "Evident este sa explicam mamei ce se intampla si cu copilul in timpul sarcinei. Cum evolueaza, care sunt dezvoltarile lui in fiecare luna in fiecare saptamana. Durerea se imparte la mama si la fat si cum sa facem o acomodare mai frumoasa in primele zile."

Medicii spun ca sunt frecvente cazurile cand viitoare mamici nu stiu nimic despre cresterea unui copil. Dupa deschiderea acestei scoli directorul spitalului spera ca va creste si numarul de nasteri.

Nicolae CROITOR, DIRECTOR SPITALUL RAIONAL CRIULENI: "Am decis sa facem pentru viitoarele mamici aceasta scoala cu scopul de a atrage, de a cunoaste ca exista o maternitate moderna. Exista o sustinere din partea colectivului medical, prin diferite lectii si seminare."

Proiectul este realizat din bani europeni si implementat de PNUD Moldova.

Marco GEMMER, SEF AL SECTIEI PROIECTE UE IN REPUBLICA MOLDOVA: "Ca tata a patru copii sanatosi si ca sot eu ma simpt extrem de priveligiat. Eu am avut privilegiul acesta ca in familie sa mearga totul foarte bine si de aceea vorbesc despre importanta acestui serviciu prenatal si postnatal de ingrijire a mamei si copilului."

Cursurile pentru gravidute la scoala Pre si Postnatala de la Criuleni sunt gratuite.