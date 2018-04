O soferita s-a pomenit intr-un scandal cu o benzinarie din capitala. Ea se planga ca masina i s-a stricat dupa ce un operator i-a turnat in rezervor benzina in loc de motorina. Femeia cere despagubiri - VIDEO

Margareta Manoli povesteste ca a mers la benzinaria de pe bulevardul Dacia pe data de 30 martie. A cerut sa i se toarne benzina in rezervor. Dar pentru ca operatorul vorbea in limba rusa nu s-au inteles si a pornit o cearta.

Margareta MANOLI, SOFERITA: “El vorbea in limba rusa, a spus ca nu poate, nu am inteles din ce motiv nu poate, am fost prima data acolo si nu stiam care sunt modalitatile de plata, el a inceput sa strige sa se comporte inadecvat, a scos pompa din rezervor si a trantit.”

In toiul scandalului, un alt operator a venit sa-i alimenteze masina, dar acesta a introdus o alta pompa.

Margareta MANOLI, SOFERITA: “Au gasit materialul video, am privit impreuna cu angajatul, acolo este clar ca angajatul imi toarna benzina si nu motorina ei au recunoscut ca sa turnat benzina au spus ca se clarifica sa nu ma panichez, administratorul prin telefon spunea ca totul o sa fie bine, lasati masina in parcarea noastra si luni hotaram."

Asa ca dupa ce a plecat a mers cativa kilometri, cand si-a dat seama ca masina abia gafaie.

Margareta MANOLI, SOFERITA: “Mergeam pe drum unde ma duceam, am simtit ca masina sa schimbat in timpul mersului, credeam ca motorina e de proasta calitate.”

Margareta a mers la un service auto si acolo a depistat care e problema. Mecanicii i-au spus ca mai multe piese de la masina s-au stricat din cauza combustibilului si ca pentru reparatie doar in prima etapa este nevoie de 800 de euro. Femeia a cerut benzinariei sa achite acesti bani.

Margareta MANOLI, SOFERITA: “I-am spus administratorului care sunt costurile, el a spus ca aste este foarte scump, asa ceva noi nu achitam fiindca angajatul de la pompa are un salariu de 4 mii de lei si nu poate, din moment ce I-am spus suma sau inceput problemele."

Pentru ca este din Ialoveni si are nevoie de masina ca sa vina in capitala la serviciu, Margareta a inceput sa plateasca singura reparatia. A dat deja 16 mii de lei. In ultimele doua saptamani spune ca a batut, impreuna cu fratele sau, pe la mai multe usi ca sa-si faca dreptate. Mai intai a mers la politie, care a directionat-o catre Protectia Consumatorului. Cei de la agentie afirma ca au primit reclamatia si au trimis-o la benzinarie, compania are la dispozitie doua saptamani ca sa gaseasca o solutie amiabila. In caz contrar, vor fi sesizati oamenii legii.

Andrian BUNDUC, REPREZ. PROTECȚIA CONSUMATORULUI: “In acest caz politia va avea dreptul sa ridice materialele si sa atace in instanta de judecata.”

Directorul general al retelei de benzinarii unde s-a produs incidentul, Serghei Sevcenco a refuzat sa ne acorde un interviu, dar ne-a spus, la telefon, ca nu a primit nicio reclamatie despre acest caz. El sustine ca va pune totusi problema in discutie si va decide in zilele urmatoare cum sa procedeze.