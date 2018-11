O speculatie. Asa califica ministrul agriculturii, Nicolae Ciubuc problema fermierilor care nu au unde sa-si vanda fructele si le lasa sa se strice pe camp - VIDEO

Recolta de mere in acest an e mare, insa nu exista o problema privind piata de desfacere. O spune ministrul agriculturii care sustine ca va veni in curand cu dovezi in acest sens.

Nicolae CIUBUC, MINISTRUL AGRICULTURII : “Este mai mult o speculare. Noi o sa venim in curand cu o informatie referitor la masurile intreprinse si la descrierea cazurilor respective. Cand? In descurs de doua saptamani? “

Saptamana trecuta, liberalii au cerut ca ministrul agriculturii sa vina in Parlament si sa explice cum poate fi solutionata problema fermierilor care nu au unde sa-si vanda fructele si le lasa sa se strice pe camp.

Anterior, agricultori sa-au plans ca anul acesta recolta de mere se strica pe camp pentru ca ei nu au unde sa o vanda, iar pretul pentru un kilogram este de nimic.

Din disperare, unii au inceput sa-si distruga livezile. Ministerul agriculturii a declarat anterior ca acest lucru se intampla pentru ca in acest an avem o productie uriasa de fructe.