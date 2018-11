O suta de arbori pentru o suta de ani de la Marea Unire. In satul Moara Domneasca, din Glodeni, au fost plantati tei si stejari - VIDEO

Echipati cu lopeti si greble, zeci de oameni s-au adunat pentru a planta o suta de arbori, in apropiere de satul Moara Domneasca. Evenimentul este cu o puternica incarcatura simbolica, spun participantii.

„ Vrem sa avem cat mai multe paduri, care sa simbolizeze si viitorul neamului nostru. „

Au fost adusi puieti de stejar si tei. In cateva ore, oamenii i-au si plantat, in speranta ca peste ani, in aceasta regiune se vor inalta toti cei 100 de arbori.

„ Sustinem aceasta actiune. „

Pentru a marca Centenarul Marii Uniri, asemenea actiuni au fost desfaurate si in Romania. La evenimentul de la Glodeni au participat si oaspeti de peste Prut.