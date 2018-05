O tanara a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita in plin de o masina pe o trecere de pietoni din capitala. Mama: "Imi stiu copilul" - VIDEO

Tanara traversa strada Vasile Alecssandri, cand a fost lovita in plin de o masina. Soferul spune ca nu a observat-o.

“Veneam a trecut o rutiera, pe urma o masina. Eu cand am vazut am luat-o pe domnisoara asa nitel si am duso 30 de metri si ea a cazut. Eu am scos apa am stropit-o. Am chemat ambulanta. Au venit au luat-o am facut tot cum se procedeaza.”

Si mama tinerei a sosit la fata locului.

“De la inceput voi afla toate circumstantele, dar dupa cum se vede asta e o trecere de pietoni. In al doilea rand eu imi stiu copilul. Ea niciodata nu va trece drumul acolo unde nu se poate.”

Tanara a fost transportata la spital, iar politia urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a produs accidentul. In 2016 in cadrul campaniei Ucigasi pe treceri de pietoni, PRO TV a cerut printr-un demers Guvernului si Parlamentului modificarea legislatiei, astfel incat neacordarea prioritatii pietonilor aflati pe treceri sa fie catalogata ca infractiune grava soldata cu suspendarea permisului de conducere pentru cel putin 90 de zile si puncte de penalizare.

Atunci ministerul de interne a creat un grup de lucru care sa analizeze posibilitatile de modificare a sanctiunilor, insa fara nici un rezultat.