Doi iubiti din capitala, fiind in stare de ebrietate, s-au pornit la magazin dupa cumparaturi, insa s-au intalnit cu o tanara care anterior a imprumutat o suma de bani de la barbat. Ce a urmat

Totul s-a intamplat noaptea trecuta, in jurul orei 01:00, pe strada Gavril Banulescu-Bodoni din centrul capitalei.

Potrivit politiei, barbatul in varsta de 37 de ani, impreuna cu iubita sa de 36 de ani, ambii fiind in stare de ebrietate, s-au pornit la magazin sa faca cumparaturi. In drum spre magazin, cei doi s-au intalnit cu o amica, care, anterior, a imprumutat o suma de bani de la barbat, insa nu a mai returnat-o.

In momentul in care barbatul i-a adus aminte de datorie, cei trei s-au luat la cearta. Tanara, fiind si ea beata, a scos un cutit, l-a injunghiat pe barbat si a fugit. Iubita barbatului a chemat imediat politia, iar banuita a fost prinsa de oamenii legii. Tanara si-a recunoscut vina si a povestit oamenilor legii cum s-a intamplat totul.

Acum aceasta risca o amenda in marime de la 27500 la 52500 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore, sau inchisoare de pana la 3 ani. Aceasta a fost si anterior cercetata penal pentru diverse infractiuni.