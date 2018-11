O tanara de 19 ani a inchiriat un apartament in capitala, iar ulterior proprietarul ar fi pus-o sa presteze servicii sexuale. Motivul invocat de individ. De ce o ameninta - VIDEO

Potrivit politiei, acum 9 luni, o tanara de 19 ani a inchiriat un apartament in capitala. Recent, potrivit autoritatilor, proprietarul locuintei a dat buzna in apartament si a amenintat-o pe tanara. Acesta a spus ca ea trebuie sa presteze servicii sexuale si sa-i achite 8000 de lei, pentru ca i-a stricat mobilierul. Tanara, insa, sustine ca ea nu a deteriorat nimic in locuinta.

Barbatul i-ar fi spus tinerei ca daca nu va presta servicii sexuale si nu-i va da cei 8 mii de lei le va spune parintilor ei despre faptul ca ea in trecut presta servicii sexuale.

Pe 9 noiembrie, fata s-a intalnit cu propietarul apartamentului si i-a dat 2 mii de lei.

Tanara i-a povestit totul unei prietene, iar aceasta a sfatuit-o sa se adreseze la politie.

Vazand ca barbatul o santajeaza in continuare, tanara a cerut ajutorul autoritatilor. Timp de cateva zile, politistii l-au urmarit pe barbat. Ulterior, pe 15 noiembrie, acesta a fost retinut in flagrant in timp ce victima urma sa-i dea inca 3 mii de lei.

Individul a fost arestat pentru 20 de zile, fiind suspectat de trafic de fiinte umane. Daca va fi gasit vinovat, barbatul risca inchisoare de la 6 pana la 12 ani.