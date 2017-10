O tanara de 21 de ani a fost lovita de un BMW pe o trecere de pietoni la Ciocana. Este la spital - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in jurul orei 15:00 la intersectia strazilor bd. Mircea cel Batrin cu Dumeniuc. Un BMW, condus de un tanar de 24 de ani, a lovit in plin pe trecerea de pietoni o tanara de 21 de ani. In urma impactului, victima a ajuns la spital, iar soferul risca 6 puncte penalizare si 1.500 de lei amenda.

Toate circumstantele producerii accidentului urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.

Anume pentru a preveni astfel de accidente, in cadrul campaniei Ucigasi pe treceri de pietoni, Pro Tv a cerut printr-un demers Guvernului si Parlamentului modificarea legislatiei, astfel incat neacordarea prioritatii pietonilor aflati pe treceri sa fie catalogata ca infractiune grava soldata cu suspendarea permisului de conducere pentru cel putin 90 de zile si puncte de penalizare. Autoritatatile nu au dat curs solicitarii.