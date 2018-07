O tanara de 27 de ani a ramas prinsa intre fiare, dupa ce masina in care se afla a derapat de pe sosea si a intrat violent intr-un copac, la Sangerei. A fost nevoie de interventia salvatorilor - GALERIE FOTO

Potrivit IGSU, accidentul s-a produs ieri seara, in apropierea satului Dobrogea Noua, raionul Sangerei.

O Mazda in care se aflau doua persoane a derapat de pe sosea si s-a izbit violent intr-un copac de pe marginea soselei. In urma impactului violent, o tanara de 27 de ani, pasager in masina, a ramas prinsa intre fiare si a fost nevoie de interventia salvatorilor de la descarcerare. Femeia a fost scoasa din masina si transportata la spitalul raionul Balti. Soferul de 29 de ani nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.

Autoritatile investigheaza cazul.