O tanara de 27 de ani din Gura Bacului, Anenii Noi a murit, fiind strivita de tractorul la volanul caruia se afla. Rudele spun ca femeia s-ar fi urcat beata la volan - VIDEO

O tanara de 27 de ani a murit strivita de tractorul la volanul caruia se afla. S-a intamplat aseara in satul Gura Bacului din Anenii Noi. Rudele spun ca femeia ar fi mers in camp cu tractorul fara a avea permis de conducere. Mai mult, s-ar fi urcat beata la volan. Aceasta a murit pe loc, iar un cumatru, care era alaturi a ajuns in stare grava la spital.