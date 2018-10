O tanara din capitala a mers la un prieten acasa, iar acolo el si amicul sau ar fi violat-o. Momentul in care indivizii sunt retinuti de mascati, intr-un apartament - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, tanara ar fi mers in vizita la unul dintre indivizi, insa acolo, stapanul locuintei, impreuna cu un amic ar fi violat-o. Cel putin asta a declarat tanara oamenilor legii, pe care a reusit sa-i cheme in acel apartament, chiar in noaptea cand s-a intamplat totul. Veniti la fata locului, mascatii au gasit in locuinta lor si un pachetel cu substanta asemanatoare drogurilor.

Tinerii au fost incatusati si retinuti pe un termen de 72 de ore.

Acestia sunt cercetati penal pentru viol si risca pana la 12 ani de puscarie.