O tanara din capitala creeaza vestimentatie, cit mai originala. In ce fel pot fi pictate hainele si care sunt tehnicile folosite de mesterita - VIDEO

Se inspira din natura - din zborul pasarilor si florile de primavara. Ludmila a fost pasionata de pictura din copilarie, iar visul i s-a indeplinit cand a devenit studenta. Atunci si-a pus la punct prima colectie vestimentara. Avea 24 de ani si absolvise Facultatea de Arte Plastice.

Ludmila COTELEA-CONDREA, DESIGNER VESTIMENTAR: "In 2011 am realizat prima colectie vestimentara in imprimeu artistic, a fost o colectie constituita din cinci modele cu imprimeuri florale. Colectia a fost prezentata la saptamana modei la Moldova Fashion Day’s, si a obtinut premiul special pentru pictura pe panza."

Tehnici de imprimare sunt multe, spune pictorita, insa le-a ales pe cele in care se regaseste.

Ludmila COTELEA-CONDREA, DESIGNER VESTIMENTAR: “Am putea lucra in cel putin cinci tehnici de imprimare textila. Eu am ales baticul rece combinat cu batic fierbinte si tehnica de aplicare a imprimeurilor cu vopsele acrilice. ..tehnicile care se regasesc mai mult in contextul rochiilor de mireasa, tinutelor de seara, articolelor casual”.

Pentru picturile pe haine sunt folosite vopsele speciale, care se aplica la temperaturi inalte si sunt rezistente in timp. Conditia ca piesele vestimentare sa fie spalate la o temperatura de cel mult 30 de grade.

Ludmila COTELEA-CONDREA, DESIGNER VESTIMENTAR: “Aici avem o bluzita realizata pe matase. In tehnica de imprimare a baticului rece. Panza se intinde pe rama, se lucreaza cu rezerva de contur ca sa nu curga culorile dupa asta toate spatiile delimitate se suplinesc cu coloranti astfel incat sa obtinem o cromatica si o compozitie potrivita. Dupa ce elementele au fost pictate, panzele se scot de pe rama si se prelucreaza termic, timp de doua ore, ca colorantii de anilina sa fie fixati in tesatura”.

De 14 ani, femeia coase si rochii de mireasa. Pictorita spune ca a inceput sa le si picteze. Ulterior, s-a dedicat stilului casual. Face si seturi identice pentru mame si fiice, pretul carora porneste de la 1250 de lei.

Ludmila COTELEA-CONDREA, DESIGNER VESTIMENTAR: “Sunt realizate pe panze naturale, cu vopsele profesionale si in timpul spalarii nu se ia de pe tesatura."

Pentru celelalte lucrari, preturile difera, in functie de tehnicile aplicate, volumul de munca si panza folosita.

Ludmila COTELEA-CONDREA, DESIGNER VESTIMENTAR: “Pretul unui asemenea produs este de la 1200 de lei… Ca sa respectam toate etapele tehnologice, la o bluzita se cheltuie in jur de o saptamana”.

De aproape doi ani, mizeaza pe accesorii florale.

Ludmila COTELEA-CONDREA, DESIGNER VESTIMENTAR: “Organza, fatin, aici vine atlas regal. Fatinul. Petalele se usuca, se prelucreaza,o zi intreaga. Ca sa fie asa rigide petalele, stofa initial a fost prelucrata cu gelatina”.

Ludmila viseaza sa puna pe picioare o afacere cu rochii de mireasa cu imprimeuri.

Ludmila COTELEA-CONDREA, DESIGNER VESTIMENTAR: “Este usor sa realizezi ceva atunci cand depui suflet si pasiune. Atunci meseria devine o placere.”