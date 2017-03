O moldoveanca stabilita in Bucuresti si-a pus pe jar prietenii si fostul iubit dupa ce a lasat pe Facebook un mesaj de adio. Ce facea de fapt atunci cand au gasit-o politistii

Amicii ei s-au mobilizat si au alertat si politia, in speranta ca o vor gasi pe fata la timp, inainte sa-si duca la bun sfarsit planul pe care ei il banuiau.

Dupa mai bine de sase ore de cautari, lucrurile au luat o intorsatura neasteptata. Cea care a pus pe jar sute de oameni a fost dusa, teafara, la sectia de politie.

Tanara in varsta de 20 de ani este din Republica Moldova care locuieste in Bucuresti, unde este voluntar la o asociatie. Joi, in jurul orei 19, a postat pe o retea de socializare o fotografie, insotita de un mesaj care le-a dat fiori prietenilor.

Prieten: "A scris ceva de genul ca ultima romanta de adio. Ne-am alarmat, toata lumea a incercat sa dea de ea, nu a mai raspuns la telefon, am incercat sa aflam adresa la care locuieste."

Speriati, au anuntat imediat politia, insa oamenii legii s-au deplasat doar dupa ce amicii fetei au reusit sa indice o adresa la care sa o caute. Intre timp, unii dintre apropiatii tinerei au inceput sa verifice si ei locurile in care banuiau ca o pot gasi.

Prieten: "Nimeni nu stia unde sta, eu am mai adus-o aici in zona, dar niciodata la adresa exacta."

Cel mai ingrijorat a fost un fost iubit, cu care aceasta vorbise la telefon cu patru ore inainte de a posta mesajul. Tanarul era cu atat mai disperat cu cat stia ca fata este o fire sensibila, care ar mai fi avut ganduri negre.

Fostul iubit: "A suferit multe in viata, a avut un iubit care o agresa, i-a luat banii, a avut o copilarie dificila in Republica Moldova, mereu spunea ca nu merita tot ce i se intampla. Eu mi-am dorit sa o aduc pe drumul cel bun."

Dupa sase ore, tanara l-a sunat pe fostul iubit si i-a spus ca este teafara.

Povestea pare sa fi luat in final o intorsatura neasteptata. Dupa multe ore de cautari, la mai multe adrese, tanara a fost gasita in mansarda in care locuia cu chirie. Aceasta se afla acolo cu un barbat. Cei doi au fost adusi la Sectia 14 de politie pentru declaratii.

Cazurile in care cei care au de gand sa recurga la gesturi extreme isi dezvaluie intentiile pe retelele de socializare nu sunt putine.

De curand, Facebook a inceput sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a identifica aceste persoane online. Cu ajutorul unor algoritmi, analizeaza postarile si comentariile utilizatorilor.

In cazul in care se descopera utilizatori cu tendinte de autovatamare, o echipa le trimite acestora mesaje pentru a le sugera moduri in care pot cauta ajutor.