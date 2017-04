O tara cu doua anotimpuri. Noi infruntam iarna, iar locuitorii din nordul tarii se bucura de primavara. La Edinet, Ocnita si Soroca nu a cazut nici un fulg - VIDEO

Aceste imagini au fost surprinse astazi la Soroca. Peisajul este complet diferit, de cel din capitala sau din sudul tarii. Aici pe Nistru inoata lebedele, lalele sunt inflorite, iar oamenii isi cauta de griji ca intr-o zi obisnuita de primavara.

"La noi in Soroca totul e normal drumurile sunt curate, rutierele circuleaza prin sate pe grafic, dar de la Chisinau nu a venit nicio rutiera, pasageri s-au adresat, dar nu avem cu cei trimite."

Chiar si fara zapada in aprilie oamenii au gasit de ce sa fie nemultumiti. E primavara si la Edinet, Drochia si la Ocnita. Zilele trecute in localitatile de nord ale tarii a plouat pe alocuri, iar in zilele urmatoare vremea se va incalzi. Noptile insa vor fi destul de reci, cu minime de minus 2 grade.