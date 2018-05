O tinem intr-o veselie. Dupa socialisti si democratii au sarbatorit in PMAN Ziua Victoriei si Ziua Europei. Pe scena au urcat artisti romani si straini, iar manifestatia s-a incheiat cu focuri de artificii - VIDEO

Show-ul grandios de lumini al democratilor a durat 10 minute, cu 5 minute mai putin decat cel din 8 mai al socialistilor. Pe scena instalata de democrati in Piata Marii Adunari Nationale au urcat artisti de la noi dar si straini. Din Rusia, la invitatia lui Vlad Plahotniuc a venit Nicolae Baskov.

De pe scena, interpretul rus l-a salutat pe liderul PD care se afla in multime, iar in raspuns acesta i-a facut cu mana.

"Dragul meu, Vlad, Vlad Plahotniuc! Iti multumesc enorm pentru aceasta oportunitate de a evolua in fata ta."

Potrivit portalului de stiri Newsmaker, cei care au si surpins momentul spun ca Vlad Plahotniuc nu era in multime ci intr-o zona de langa scena pazita bine de un cordon de bodyguarzi.

In momentul in care dintre reporterii de la newsmaker incearca se se apropie de liderul PD pentru a face o poza, el este oprit si I se cere sa prezinte o acreditare pentru putea filma astfel de evenimente. Din imaginile surprinse de reporter alaturi de Vlad Plahotniuc poate fi vazut premierul Pavel Filip, Ministrul Educatiei Monica Babuc si alti democrati. Vlad PLahotniuc ar fi facut selfie cu mai multi copii, iar in jurul sau erau doar jurnalisti de la canalele ce ii apartin.

Imediat dupa recital, Nicolae Bascov a mers la una dintre cele mai mari vinarii din tara unde s-a ales cu o colectie o mie de sticle de vin. Contactati telefonic, responsabilii de la vinarie nu au vrut sa ne spuna daca Baskov si-a cumparat singur colectia sau i-a fost facuta cadou. Dupa interpretul rus pe scena din Piata Marii Adunari Nationale a urcat moldoveanca Irina Rimes.

Mai tarziu interpretul Thomas Anders a incins atmosfera cu muzica anilor 80-90. Mult asteptata a fost si interpreta din Romania, Delia.

"La evenimente de genul cred ca am venit in clasa 9-a, dar am venit in special pentru Delia, sunt fanul numarul 1."

"Am venit pentru ca am auzit ca vine Irina Rimes si Delia, sunt fana lor. Sarbatoresc si Ziua Europei si Ziua Victoriei, doi in unul."

Cei preenti in Piata Marii Adunari Nationale au venit pentru a-si vedea artistii preferati. Aceasta femeie a venit din Romania ca sa-i asculte pe cei de la Zdob si Zdub, care au cantat insa cu o seara inainte la concertul socialistilor.

"Nu suntem de aici, dar am inteles ca se sarbatoreste Ziua Victoriei si Ziua Europei. Pentru Zdob si Zdub venisem."

"Este vesel, interesant. Cu parere de rau puterea de astazi ne impune sa sarbatorim Ziua Europei si nu cea a Victoriei, generatia care urmeaza o sa uite de Ziua Victoriei."

Ultimii care au urcat aeara pe scena au fost britanicii la Blue. Reprezentantii Partidului Democrat au evitat sa ne spune cat i-au costat concertul, dar si focurile de artificii. Totodata ei spun ca mai tarziu vor face publice toate cifrele. Fostul primar al capitalei a facut insa cateva calcule matematice. Intr-o postare pe facebook Dorin Chirtoaca a scris distractia de pe 8 si 9 mai din centrul orasului a costat un milion de euro, bani care ar fi fost cheltuiti din bugetul de stat, local si adica buzunarul fiecarui cetatean.