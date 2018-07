O Toyota parcata pe o strada din capitala a luat foc, iar flacarile s-au extins si la un Mercedes, care se afla in apropiere - VIDEO

Pompierii au fost alertati noaptea trecuta in sectorul Botanica al capitalei. O Toyota, parcata pe marginea drumul a luat foc, iar flacarile s-au extins si la un Mercedes aflat in apropiere. Incendiul, care ar fi pornit de la sectiunea motorului, a mistut in intregime un vehiculul de model Toyota. Proprietarul si-a pus mainile in cap cand in loc de masina a gasit doar carcasa.