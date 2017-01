O treime din statiile din Chisinau ar urma sa fie reparate anul acesta. Primaria vrea sa aloce 2 milioane de lei - VIDEO

Petru GONTEA, SEF DIRECTIA LOCATIV-COMUNALA, PRIMARIA CHISINAU: “Din aceste 300 , in jur de vreo 20 nu au nevoie de reparatii, restul toate au nevoie.”

Odata cu trecerea in noul an, a expirat si contractul cu agentia ce plasa publicitate in statii, iar in schimb le repara. Asa ca, in 2017 primaria va trebui sa o faca.

Petru GONTEA, SEF DIRECTIA LOCATIV-COMUNALA, PRIMARIA CHISINAU: “Nicioadata ele nu au fost schimbate toate Necesitatea e mare chiar si cele reparate anul trecut sunt devastate.”

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Materialele din care vor fi reparate sa luati deodata in calcul sa fie rezistente.”

Nu se cunoaste numarul exact al statiilor care vor fi din nou in gestiunea primariei. Acest lucru ar urma sa fie discutat cu respectiva agentie de publicitate si semnat un acord. Potrivit directiei locativ comunale, in total in municipiu sunt 300 de statii de asteptare.