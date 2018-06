O vanzatoare din Hancesti s-a luptat cu hotul care a vrut sa jefuiasca magazinul in care lucra. Barbatul a refuzat sa achite cumparaturile si a amenitat-o cu un pistol pneumatic. Ce a facut femeia - VIDEO

O vanzatoare din Hancesti s-a luptat cu hotul care a vrut sa jefuiasca magazinul in care lucra. Barbatul a refuzat sa achite cumparaturile in valoare de 285 de lei si a amenitat-o cu un pistol pneumatic. Femeia nu s-a pierdut cu firea, i-a smuls arma timp in care hotul a luat-o la fuga.