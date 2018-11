O viata cat un secol. O femeie din Lozova a sarbatorit 100 de ani. Au venit sa-i spuna la multi ani copiii, nepotii, stranepotii, dar si stra-stranepotii -VIDEO

”Am vazut multe si multe le-am petrecut. -”Daca sunt zile, iata sunt si ajungi.”

Cu credinta si rabdare, asa spune ca a trecut prin viata Vera Sandu. S-a nascut in 1918, iar in ochii ei s-a scris istoria: s-a facut Marea Unire, s-au dat razboaie si s-au incheiat acte de pace, s-au facut deportari, a fost foamete si s-au tot schimbat culorile politice de la guvernare. Vera Sandu le-a trait pe toate, ca o carte de istorie.

Urmasii femeii, care au ajuns la a patra generatie, au venit de peste mari si tari sa-i spuna la multi ani in ziua in care a implinit un secol de viata. Viorel, nepotul plecat de peste 15 ani peste hotare, a lasat Londra pentru cateva zile ca sa-si tina bunica de mana.

Viorel URSU, NEPOT: ”E o ocazie speciala pentru noi si am venit multi din urmasii care suntem de peste hotare. Sunt mandru ca este primul membru al familiei noastre care a atins varsta de 100 de ani, iar din partea celorlalti simt o gelozie.”

”Eu i-am pregatit o felicitare cu mana mea.”

”Sa fie sanatoasa si ingerii sa fie langa ea si la multi ani. I-am dat si un pupic de ziua ei.”

Cei 6 copii ai batranei, care intre timp au devenit si ei bunici, spun ca mama este cea care de mici i-a invatat sa fie uniti si sa nu uite de adevaratul sens al cuvantului – familie.

Stefana URSU, FIICA: ”Ne invata sa ascultati unul de altul. Traiti impreuna si sa va stimati unul pe altul.”

Constantin SANDU, FIU: -”A venit de la parinti, fa bine ca o sa ajungi bine.” La fiecare aniversare familia isi punea mereu aceeasi dorinta - ca mama sa le mai fie alaturi si in urmatoarea toamna.

Nicolae SANDU, FIU: -”Avea poate 80 de ani, ne adunam si spuneam, mama, pana la 100 de ani sa ajungi. Si ea, ei de unde, cum sa ajung. Si uite am ajuns la ziua de astazi, la 100 de ani.”

Daca cei doi fii spun ca si-au ales sotiile dupa asemanarea mamei, fiicele spun ca au invatat de la ea sa fie bune gospodine.

Liuba SANDU, FIICA: -”O mamaliga mare o rasturna si un vas mai mare de felul I, o zeama si toti cu lingurile mancam. Era frumos. Ne indemnam unul pe altu.”

La cei 100 de ani, nu o mai tin picoarele sa invarte horele asa cum o facea in tinerete pe toloaca din Lozova, satul in care s-a nascut. Nici sotul nu ii mai este alaturi deja de 40 de ani, priveste cu mandrie insa la tot ce lasa in urma – o familie numeroasa. Are si un sfat valoros cat 100 de ani.

Vera SANDU: -”Eu cand vin ii spun, ascultati barbatul. Ascultati barbatul, ca el e barbat. Asa le spuneam. Ca fie cat de prost da e barbat.”

Printre toasturi, muzica de sarbatoare, cele patru generatii au rascolit amintiri si poze de candva.

“Acesta e tata cu mama si utimul fecior, se casatoresc, la nunta. Aici mama noastra a implinit 80 de ani, mama vine cu ulciorul cu vin. Aici mama rastoarna sarmale la o petrecere.”

Tot intr-o poza a fost imortalizata si cea de-a 100 aniversare, cu greu insa au incaput cu totii in obiectivul aparatului de fotografiat.