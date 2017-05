O viata de om traita impreuna. Un cuplu din capitala a sarbatorit nunta de platina: s-au casatorit acum 70 de ani. Prima lor intalnire, ca in filme - VIDEO

“Mereu eu am făcut de toate. O soţie ca mine nu a mai avut.“

Cei 70 de ani traiti impreuna i-au facut sa fie un tot intreg. Cei doi nu-si imagineaza viata unul fara altul. La 91 de ani, Liubovi Tarasova are grija de sotul ei, la fel ca in tinerete.

Liubov TARASOVA: “Aşa fac. Nu îmi place să fie prea tare. Nu îmi face bine. Am probleme şi cu inima.“

Vasili TARASOV: "- Soţia mea pregătea nu doar prânzul. Facea atâtea. -Atâtea roşii, atâţia castraveţi. “

Liubov TARASOVA: "L-am ţinut aproape de mine toată viaţa, cum am putut mai bine.”

Sotii Tarasov nu au avut parte de nunta deoarece era dupa razboi. In 1947 au spus DA in fata ofiterului de stare civila si abia peste 10 ani s-au cununat in biserica.

Liubov TARASOVA: “Aici sunt eu. Uitaţi-vă, de parcă aş fi boxer. Eram la plajă. Ăsta e nepotul nostru. Acum are 46 de ani.“

Cei doi adora plimbarile. La ai sai 92 de ani Vasili Tarasov citeste cursiv.

Vasili TARASOV: “Ador să citesc nu doar romane de dragoste, dar şi cele bazate pe fapte reale.”

Saptamana viitoare Vasili Tarasov va implini 93 de ani, iar la sfarsitul lunii sotia sa va face 92. Astazi ei au sarbatorit nunta de platina la oficiul starii civile, asa cum nu au putut sa o faca acum 70 de ani.

Secretul unei casnicii de durata este respectul, spun cei doi.

Liubov TARASOVA: “Fiecare are părerea lui, care trebuie respectată.“

Cuplul, demn de admirat, are doi copii, 4 nepoti si 4 stranepoti.

Ludmila COSTETKAIA, FIICA: “Tata trăieşte datorită mamei. Pentru că ea a avut grijă de el toată viaţa, exact ca de un copil.”

Pentru ca au ajuns la nunta de platina sotii Tarasov au primit astazi 1000 de lei din partea Primariei, alaturi de alte 16 cupluri care care au sarbatorit astazi nunta de aur.