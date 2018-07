O victima a deportarilor il intreaba pe Pavel Filip cum sa traiasca cu 1000 de lei pe luna. „Am 5000 datorie pe incalzire, 700 dau pe medicamente, cu ce sa traiesc? Va bateti joc de noi”. Ce a raspuns premierul - VIDEO/ZdG.md

Premierul i-a răspuns că guvernarea depune eforturi pentru a majora pensiile şi că e necesar să se întâlnească cu toţi membrii Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici, pentru a discuta subiectul.



"− Am 5000 de lei datorie pe încălzire. Ce fac eu dacă nu plătesc? Ce fac eu, spuneţi-mi?

− Tot efortul pe care îl facem este să majorăm pensiile.

− 6% asta e de râsul lumii, vă bateţi joc de noi. Am fost deportaţi şi părinţii mei, şi buneii, şi am rămas acum săracă. Când a fost tatăl meu bogat, am avut şi pământ, şi avere, iar acum am rămas eu săracă.

− Trebuie să ne întâlnim cu toţii să vorbim cu toată Asociaţia (n.r.: Asociaţia Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici )."









CITESTE MAI DEPARTE PE ZDG.MD