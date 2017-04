O vinarie din satul Tomai, raionul Comrat, exporta vin moldovenesc aproape in toata lumea. Grantul castigat de la Banca Mondiala - VIDEO

Sunt cateva dintre tarile unde au ajuns vinurile moldovenesti. Rosii, albe sau spumante - toate sunt intrebate, daca si ambalajul este mai special.

Constantin SIBOV, DIRECTOR VINARIE: ”Pentru ţările musulmane am elaborat etichete cu un colorit specific regiunii. Pentru Gana şi Nigeria am elaborat un astfel de design. Iată anume acest vin se vinde pe Broadway, în New-York. Ei iubesc aşa o sticlă mare, iar vinul să fie dulce.”

In medie producatorul spune vinde pana la 2 milioane de sticle de vin pe an, dintre acestea doar 1 procent ajunge in magazinele din tara. Embargoul rusesc a lovit dur in vinificatori, sustine Constantin Sibov, intrucat pana atunci vindeau de patru ori mai mult.

De aceea, au fost nevoiti sa se reorienteze spre alte piete. Desi, ulterior rusii le-au permis mai multor companii din Autonomia Gagauza sa revina pe piata lor, totusi ...

Constantin SIBOV, DIRECTOR COMPANIE: ”Ne-au ocupat locul concurenţii europenii. Este vorba despre francezi, italieni./ De exemplu, dacă în Rusia, Ucraina sau chiar Germania vă întreabă ce sticlă de vin veţi cumpăra moldovenesc sau francez? Dumneavoastră care aţi spune?”

Ca sa tina piept vinului european, directorul companiei spune ca foloseste o tehnologie speciala de producere."

Constantin SIBOV, DIRECTOR COMPANIE: ”Aceste vase sunt dotate în interior cu radiatoare de saşe metri înălţime, prin care se dă agent frigorific, astfel că fermentarea vinului alb se face prin reglarea temperaturii.”

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: ”Dupa ce sta in butoaie aproape un an, vinul este trasferat in cisterne, unde se pastreaza an de zile, de exemplu, in acesta cisterna vinul are pana la 9 ani de zile...”

Din vinul care nu este bun, vinificatorii fac tuica. Recent compania a castigat 130 de mii de lei, in cadrul proiectului PAC-2. Cu acesti bani vinaria isi va crea un site propriu. Proiectul Ameliorarea Competitivitatii 2 este implementat in perioada 2015-2019 si are un buget de 45 de milioane de dolari.