O zi de primavara hraneste un an - spune o zicala din popor, dar una ca cea de azi il poate distruge. Oamenii de la sat au inmarmurit, cand si-au vazut munca inghitita de troiene - VIDEO

Cei mai alarmati de ninsoarea de astazi sunt oamenii de la sate, pentru care o zi de primavara hraneste un an. Ei se tem ca nu vor avea ce manca la toamna, deoarece copacii care mai ieri albi de floare acum sunt albi de zapada, iar culturile agricole abia de se mai vad de sub stratul gros de nea.

Cei de la Ministerul Agriculturii spun ca preliminar se poate spune ca au fost afectati ciresii, piersicii, merii si caisii. Zapada care a cazut astazi a asternut un contrast izbitor intre peisajele extraordinar de frumoase si dezastrul din spatele lor.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Daca ieri livada era alba de flori de ciresi, astazi este alba de... zapada. Pe vremea asta ar fi trebuit sa ninga cu petale, dar a nins cu fulgi mascati care au si ingropat in troiene mari sperantele fermierilor la o roada buna. In doar o luna urmau sa culeaga cirese coapte, insa s-ar putea sa culeaga doar dezamagiri, iar noi sa ne multumim cu fructe de import. Anul trecut pe vremea asta, Petru Chiperi din Bacioi statea cu sapa in mana, acum – cu lopata, carand zapada. Barbatul spune ca la cei 82 de ani ai sai nu a mai vazut astfel de ninsori in luna aprilie."

Petru CHIPERI: “Nu am apucat asa ceva. Nu o sa mancam cirese anul asta”.

Si Natalia Rotari isi priveste gradina cu durere – nu stie daca va mai avea roada ca sa-si hraneasca familia.

Natalia ROTARI: “Tot e astupat si ceapa si usturoiul. Nu o sa fie nimic anul asta. Copacii sunt in floare”.

Si isi plange de mila florile pe care le-a ingrijit cu migala. Satenii sunt uluiti si ingroziti deopotriva. Nimeni nu se astepta la atata iarna in miez de primavara.

“Asa ninsori nu am apucat. Ne-am speriat, ca dimineata ninge”.

La Bardar cele doua hectare de lalele crescute de Gheorghe Luchita iti fura ochii. Cata frumusete si cata paguba!

Gheorghe LUCHITA: “Consecintele vor fi stabilite dupa topirea zapezii. “

Din cauza ninsorilor abundente peste 130 de specii de arbori de la Gradina Botanica au avut de suferit. Si multe din plantele decorative sunt distruse. Specialistii spun ca cel mai mult au de suferit copacii in floare, ciresii, merii, caisii fiind sensibili la temperaturile scazute.

La fel de mult sunt afectati nucii. Ministerul agriculturii a creat o Comisie de monitorizare a daunelor provocate de ingheturi. Reprezentantii ministerului spun ca este totusi, inca imposibil sa fie stabilit gradul de afectare a pomilor fructiferi din cauza stratului de zapada depus. In cazul in care si in urmatoarele zile termometrele vor indica zero sau sub zero grade, pierderile ar putea fi destul de mari.