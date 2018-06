O zi plina de emotii pentru zeci de oameni cu nevoi speciale, care au primit cate un scaun cu rotile performant. Carucioarele au aduse de o biserica din Statele Unite si distribuite prin raioane - VIDEO

Acum un an, Natalia Calestru a suferit un accident vascular cerebral care i-a paralizat jumatate din corp. De atunci merge cu mare greu, cu ajutorul unui baston. Astazi a primit un scaun cu rotile si este bucuroasa ca deplasarea nu va mai fi un chin atat de mare.

Natalia CALESTRU, BENEFICIARA: “Este greu, cu scaunul cu rotile o sa fie mai usor, mai comod. Unde o sa vreau acolo o sa merg.”

Iar Igor Iliuta este dependent de scaunul cu rotile de sapte ani. Cel pe care il are, insa, este vechi si ii este foarte incomod.

Igor ILIUTA, BENEFECIAR: “Singur ma deplasez cu caruciorul, vin fac transfer pe pat pe carucior. Vreau sa-l schimb ca acesta ma strange putin si vreau unul mai lat si mai usor sa mearga. ”

Acum spera ca va putea chiar si sa iasa la plimbare.

Igor ILIUTA, BENEFICIAR: “Prin casa ma deplasez cu caruciorul, dar vreau mai mult pe drum, pe afara sa ma pot deplasa. Pentru primblare eu un an de zile am stat numai in casa, am prins putere in mani cat de cat in picioare. Si vreau sa mai ies si eu ca toti la o plimbare, seara pe racoare ca acum ii vara.”

Constantin Panzari este din satul Mandresti raionul Telenesti. Acum cativa ani a suferit un accident rutier, in urma caruia nu-si mai poate misca picioarele.

Constantin PANAZARI, BENEFICIAR: “Inceputul a fost greu pana m-am acomodat, la inceput nu puteam nici manca abia ridica la gura ma hraneau, nu ma puteam nici intoarce. Primele luni a fost foarte greu de infruntat si in ziua de azi ne miscam mai bine.”



Intrucat crede ca de acum incolo nu va mai fi atat de dependent de ajutorul celor apropiati isi face sperante mari. Vrea chiar sa-si gaseasca un loc de munca.



Constantin PANAZARI, BENEFICIAR: “Imi I-au un carucior activ fiindca eu mai conduc si un automobil, si vreau un carucior activ care sa-l pot eu singur s a mi-l pun. Sa nu am nevoie de ajutor suplimentar a cuiva.”



18 persoane s-au ales astazi cu cate un scaun performant



Mihai MARGINEANU, PRESEDINTE AL SOCIETATII INVALIZILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: “In acest lot avem trei modele noi de carucioare de care nu a mai avut in Republica Moldova. Nici carucioare in mod mai performat de pana acuma. Vor beneficia pana la finele anului.”



Timp de doua zile 18 terapeuti din tara au fost instruiti cum sa efectueze o evaluare corecta si sa aleaga un scaun cu rotile potrivit pentru fiecare.



Elena CERNEI, PRESEDINTELE ONG SPERANTA: “Ne pune la dispozitie trei categorii de carucioare ca fiecare persoana sa aiba capacitatea si sa aiba posibilitatea de a iesi in societate.”



Scaunele cu rotile au fost donate de Biserica mormona.