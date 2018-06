In Moldova pe alocuri e mai usor sa traiesti decat sa mori, daca tinem cont cat costa o inmormantare. La cimitirul „ Sfantul Lazar”, oamenii ar plati taxe uriase. Administrator: "Noi nu lucram de o zi" - VIDEO

PREOT: „Nu intreaba oamenii daca au bani sau nu. Normal ar fi o taxa de 500 de lei. Ea isi permite sa ia si o mie. La botez, de exemplu, e taxa de 600 de lei. Cand vrea pune in acest pret si lumanarile, cand nu vrea - nu. Lumea se dezamageste de biserica.„

Acest preot, care a vrut sa-i fie pastrata identitatea, se plange ca la biserica „Invierea Domnului” administratoarea ia taxe exagerate de la oameni. Preturile ar fi stabilite dupa un anumit principiu.

PREOT: „Se uita cum omul este imbracat si ce masina are. Daca are o masina mai luxoasa."

Preotii care isi arata nemultumirea ar fi... taxati.

PREOT: "Ea incaseaza plata, iar tu trebuie sa lucrezi. Eu am fost sanctionat de cateva ori. Cate 500 de lei imi scadea din salariu. Mai sunt si cazuri in care cere de la oameni bani si spune ca daca ei vor ca copilul lor sa ajunga la Dumnezeu, trebuiesc anumite plati pentru biserica„

Am mers cu o camera ascunsa la aceasta biserica. Dupa ce am intrat, o persoana ne-a directionat la administratoare.

"Va duceti in biserica de alaturi. Acolo este doamna care ia comenzile. - Dar dumneavoastra? - Ea primeste comenzile. Fie aici, fie acolo."

PREOT: „Multi oameni vin la preot si intreaba de slujba. Ea vine si ia documentele si ne alunga, pentru ca preotii sa nu vada ce face ea.„

Am surprins-o pe administratoare in timp ce lua masa. Inainte de a ne spune cat va costa o slujba de inmormantare, femeia ne-a luat la intrebari.

"Ce a patit?- A murit in accident rutier.- Ce masina avea?- Mercedes.– Parintii i-au dat bani pentru masina. - Da, ei detin o clinica stomatologica. - Unde? - In Spania. - Parintii s-au acomodat destul de bine.„

Iar apoi, administratoarea a scris pe o foaie suma de 4 mii de lei pentru slujba, asta in timp ce pe usa este indicat pretul de 350 de lei. La fel ca intr-un magazin, pentru fiecare serviciu in plus, in biserica s-au cerut taxe suplimentare. Ulterior, prin telefon femeia a explicat pentru ce sunt acesti bani.

Ecaterina JARDAN, ADMINISTRATOR BISERICA “ÎNVIEREA DOMNULUI”: "- 1500 de lei pentru slujba. 2000 de lei daca vrei ca stea sicirul sa pe noapte in biserica."

Cu totul altceva ne-a spus Ecaterina Jardan in fata camerei. In biserica nu exista taxe fixe, iar oamenii sunt indemnati sa dea cat pot.

Ecaterina JARDAN, ADMINISTRATOR BISERICA „INVIEREA DOMNULUI”: "Este strigator la cer ca noi sa cerem taxe. Noi nu lucram de o zi. Eu sunt fiica de preot. - O taxa de 4 mii de lei pentru o slujba de inmormantare?- Poate sa fie asa ceva.- Cine stabileste aceste preturi?- Colectivul bisericii.„

Iar banii adunati de la oameni abia ajung pentru intretinerea bisericii, ne-a asigurat femeia.

Ecaterina JARDAN, ADMINISTRATOR BISERICA „INVIEREA DOMNULUI”: "Sunt doua biserici pe care trebuie sa le intretii. Flori am sadit. Am cheltuit 1500 de lei. Servicii comunale.- Se duce o evidenta? - Da. Este un catalog. – Il aratati si noua? - Veniti alta data la noi si va deschidem toate cartile.- Acum nu puteti?- Nu, doar cu binecuvantarea mitropolitului. Parohul bisericii este mitropolitul Vladimir."

Preotul cu care am vorbit spune ca ar fi ruda cu administratoarea bisericii si pentru ca i-ar fi spus ca taxele percepute sunt prea mari, parintele ar fi fost alungat. Totusi, acesta nu s-a adresat la mitropolie.

PREOT: "-Nu are rost. Daca voi face galagie, ma vor elibera. - Preotii ce spun? - Toti tac pentru ca se tem sa nu ajunga in cazul meu.„

L-am contactat de mai multe ori pe secretarul Mitropoliei, Vadim Cheibas, dar acesta nu ne-a raspuns la telefon. Pe site-ul ortodox.md, insa, se arata ca intr-adevar mitropolitul Vladimir este parohul bisericii de la cimitirul „Sfantul Lazar”. Administratoarea ne-a mai spus ca Inalt Prea Sfintitul Vladimir stie de taxele percepute de la oameni.

Ecaterina JARDAN, ADMINISTRATOR BISERICA „INVIEREA DOMNULUI”: "Stie ce taxe se iau?- Stie totul. Nu as spune ca la preturile sunt extraordinare, in comparatie cu alte biserici.„

In Moldova, biserica este independenta de stat si nu plateste niciun impozit, iar legislatia nu-i obliga pe preoti sa-si faca publice veniturile. Mitropolia Moldovei sustine ca fiecare preot isi administreaza banii cum stie, platind doar o cotizatie simbolica mitropoliei.