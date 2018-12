Oameni de afaceri, bloggeri si interpreti cu totii si-au dat intalnire la o petrecere pe acoperis, unde l-au aplaudat pe noul Divin, Tribut XO, lansat de Chateau Vartely - VIDEO

Crearea Divinului Tribut a fost o adevarata provocare si un pas indraznet, de altfel, pentru companie.

Arcadie FOŞNEA, director executiv, oenolog “Château Vartely” : Este un alt produs, mai modern, care nu se bazeaza pe butoi invechit sau ciocolata, sau cu accente pronuntate de vanilie. Este unul mai vioi, fructuos."





Noul produs a fost prezentat de unul dintre cei mai apriciati sommelieri din Romania, Sergiu Nedela.

Sergiu NEDELEA, somelier România: "Un XO care a stat, a imbatrantit in butoi... il lasi sa se exprime prin aromele lui si e cel mai bine sa-l ai in bol in pahar si sa-l umanizezi... sa te impregnezi cu aceste arome superbe. Un XO e bine sa-l savurezi la sfarsitul mesei, insotind o cafea sau un tarbuc de ce nu, e rasfatul ala care ti-l ofera... poveste."

Organizatorii si-au dorit o prezentare iesita din tipare. Tocmai din acest motiv, noul Divin Tribut a fost asociat si cu cei mai indrazneti oameni din Moldova, care apropo, au fost premiati pentru curajul de a merge inainte, dar si pentru contributia lor la dezvoltarea culturala a societatii.

Ludmila GOGU, director companie vinicolă: "Ne-am dorit o prezentare diferita."

Mihai STAMATI, designer: "E o recunoastere pentru ceea ce creez pentru spatiul public din Chisinau".

Igor CUŞNIR, street-artist: "Oamenilor le place asta si e foarte fain. O sa-l pun in galerie si o sa vizitez vinaria cu prietena sau prietenul."

Dmitriy POLSCIN, manager, pompier: "Eu cred ca acest premiu e dedicat tuturor pompierilor. E o supriza mare pentru mine. Nu sunt deprins cu camasa alba... super".

Marina BERNAZ, videografă: "Sunt foarte incantata ca reusitele mele au fost apreciate".

Corpolent, dar si cu caracter, cu un gust intens, dar in acelasi timp cu arome fine florale, de vanilie si stejar, noul divin e asemeni oamenilor prezenti la eveniment. Cocheti si cu bun gust.

"Excelent. Seamana cu cogneacurile din Franta. Foarte fin, aroma placuta si usor"

"E un divin potrivit pentru o seara frumaosa. E un divin foarte placut. Ce simtim atunci cand bem un divin? Placerea, gustul, aroma".

Violeta MARIAN, interpretă: "Azi bem cognacul servit de la Vartely".

Dima TROFIM, interpret: "E de 10. Chiar e frumos".

Château Vartely este o companie moderna care imbina tehnologiile de ultima generatie in cresterea vitei-de-vie si prelucrarea strugurilor cu pasiunea pentru producerea vinului de calitate si recent a divinului. Calitatea produsului, relaţia cu consumatorii şi partenerii, dar şi profesionalismul şi entuziasmul echipei „Château Vartely” au plasat compania in topul preferintelor consumatorilor.

*Acest articol este un produs comercial