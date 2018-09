Oamenii din satul Secareni spun ca nu au unde-si vinde poama. Oamenilor le este frica ca munca lor depusa timp de un an ar putea fi zadarnicita: "Vindem poama ca sa iesim din datorii" - VIDEO

Mai multi gospodari din Secareni cresc poama de mai bine de jumatate de viata, asa ca tot satul este inconjurat de vii. Pentru unii aceasta este singura ocupatie. Tot anul imprejur ingrijesc vita-de-vie, ca la toamna sa se bucure de roada.

Petru BALANARU: "Vindem poama ca sa iesim din datorii, acum cum sa vindem poama asta, daca o vindem cu 2 lei si 80 de bani. Acesta nu este pret, efort am depus mult."

Astazi, la aceasta vita-de-vie am gasit mai multi oameni muncind. Culeg poama dulce, pe care, insa, nu au cui sa o vanda.

Nadejda STASCU: "Noi am cules-o, dar degeaba o vindem. Cat am stropit-o, cat am avut grija de ea, noi degeaba o dam. Nimeni nu se intereseaza de poama, nimeni nu-si bate capul."

A cules poama si aceasta femeie, care se teme ca strugurii se vor strica pentru ca...

Nadejda PETROV: "Acum nu avem unde sa o dam. Vine toamna si repede, repede am cules-o sa nu se strice."

Oamenii spun ca in anii precedenti vindeau poama fabricilor de vin din tara, la un pret convenabil. Acum, insa, sustin ca strugurii nu prea sunt solicitati si inregistreaza pierderi mari.

"Sunt necajiti taranii, nu este platita munca omului, nu sunt apreciati. Chimicatele s-au scumpit, gazul s-a scumpit da noi cum sa traim."

"Acum este culesul poamei, uitati-va via este ingrijita. Am depus toata munca, macar sa fie stricata. Numai domnul stie cum am lucrat."





Oamenii spun ca daca nu vor reusi sa-si vanda strugurii, munca lor depusa timp de un an va fi zadarnicita. Reprezentantul unei companii de vinuri ne-a spus ca firma cumpara anumite soiuri de struguri, de aceea nu solicita soiurile simple de la oameni.