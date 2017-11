25 de persoane, retinute in urma perchezitiilor de amploare din intreaga tara. Oamenii legii au prezentat intr-o conferinta de presa, schemele prin care s-au vandut substantele narcotice

Corneliu GROZA, SEF DIRECTIE POLITIA CAPITALEI: “Clientul apeland la o aplicatie de comunicare facea un transfer banesc de la 250 de lei pana la 2000 de lei. Prin intermediul telefoniei mobile expedia copia bonului de plata, ulterior afla in ce ascunzis se afla locul. “

Potrivit politiei, in capitala au fost gasite aproape 100 de locuri unde erau ascunse dorgurile. In urma perchezitiilor, oamenii legii au gasit etnobotanice, pastile Ecstasy, heroina, in valoare de 15 milioane de lei.

Totodata, procurorii spun ca drogurile erau aduse prin contrabanda din Olanda, China, Ucraina si Federatia Rusa. Ieri, Procuratura Generala a anuntat ca au loc perchezitii in toata tara intr-un dosar de trafic de droguri.

La sfarsitul anului trecut liderul PD, Vlad Plahotniuc a anuntat ca va incepe lupta cu traficantii de droguri, iar de atunci oamenii legii se lauda periodic cu operatiuni de proportii.