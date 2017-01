Afacere de familie cu iz penal! O femeie, alaturi cei doi copii ai sai racolau fete din familii sarace si le duceau sa se prostitueze in Turcia - VIDEO

Potrivit politiei de frontiera, fiecare dintre cei 3 membri ai familiei aveau roluri bine stabilite in aceasta schema. Mama de 44 de ani gestiona banii obtinuti, iar fiica sa de 26 de ani si feciorul sau de 20 de ani, racolau si transportau fetele in Turcia.

Oamenii legii nu spun cati bani faceau din asta, insa au facut publica o discutie dintre banuiti si un posibil cumparator. Oamenii legii au gasit pe Aeroportul Chisinau 13 fete, inclusiv o minora, care in ultimii doi ani au fost victime ale traficului de fiinte umane.

Din spusele politiei, fetele acceptau benevol sa se prostitueze. In prezent, dupa gratii se afla doar tanarul de 20 de ani, iar oamenii legii spun ca in 2015 acesta a fost condamnat la 3 ani si 4 luni pentru jaf. Pedeapsa i-a fost suspendata pe un termen de 2 ani.

Sora infividului este cercetata in stare de libertate, deoarece are un copil minor. Mama si alti membri ai gruparii sunt cautati si vor fi dati in cautare internationala. Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca pana la 20 ani de detentie.