Oamenii legii au identificat obiectul care a explodat in magazinul din centrul capitalei, unde doua persoane au murit, iar alta a fost grav ranita. Noi detalii despre incident

Tragedia s-a intamplat marti in jurul orei 11.00 dimineata, la intersectia strazilor Armeneasca si Alexei Mateevici. Explozia puternica s-a produs la intrarea in magazinul alimentar, iar in urma acesteia doi barbati si-au pierdut viata.

Unul dintre ei este cel care a declansat explozibilul, in varsta de 50 de ani, iar celalalt este un trecator in varsta de 40 de ani, care locuia singur in sectorul Botanica al capitalei.

Politia a plasat poza acestuia pe retelele de socializare si cere ajutorul oamenilor pentru a-i gasi familia. Acesta era imbracat in blugi negri si geaca de culoare gri cu gluga.

Totodata, oamenii legii spun ca cel care a declansat explozia a fost anterior judecat pentru pastrare de droguri si conducerea automobilului in stare de ebrietate. In urma deflagratiei, un alt barbat de 68 de ani a fost ranit.

VEZI SI: Barbatul care a provocat explozia de ieri dintr-un magazin, in urma careia doi oameni au murit, ar fi facut-o intentionat. Este versiunea de baza investigata de politie. Seful IGP: "A avut probleme destul de mari cu sotia si cu copii"

Momentul exploziei la magazinul alimentar din centrul capitalei, unde doua persoane au murit, iar alta a fost grav ranita



Versiunea principala a autoritatilor in cazul exploziei din magazinul alimentar, unde doua persoane au murit, iar alta a fost grav ranita: totul a fost intentionat. Suspectul avea probleme in familie si era dependent de alcool