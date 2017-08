Oamenii legii o cauta in continuare pe mama bebelusului care a fost gasit intr-o geanta in sectorul Botanica al capitalei. Ce risca aceasta - VIDEO

Paznicul unei parcari din apropiere de locul in care a fost gasit nou-nascutul spune ca nu l-a auzit plangand, insa si-a dat seama ca ceva nu este in regula.

Oamenii legii spun ca urmeaza sa porneasca o cauza penala pe marginea cazului pentru lasarea in primejdie a unei persoane si o cauta pe mama bebelusului pentru a stabili circumstantele in care s-a intamplat totul.

Micuta a fost gasita in dimineata zilei de ieri la intersectia strazilor Valea Crucii cu Nichita Stanescu. Aceasta a fost auzita plangand de o femeie care locuieste in apropiere de locul in care a fost abandonata. Micuta era pusa intr-o geanta si aruncata in marginea padurii printre gunoi.