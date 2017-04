Oamenii sistemului: Zeci de functionari importanti la 7 aprilie 2009 conduc astazi R. Moldova - Zdg

Multi dintre functionarii importanti la 7 aprilie 2009 se regasesc si astazi, la opt ani de la acele evenimente, in functii-cheie din administratie. Unii sefi ai comisariatelor de politie in care au fost torturati tinerii in aprilie 2009 au revenit la sefia acelor subdiviziuni, iar unii dintre politicienii care erau atunci la guvernare au ajuns astazi sa lucreze cot la cot cu cei care erau atunci in opozitie si strigau „Jos Comunistii”.