Obositi sa mai astepte ca autoritatile sa le repare drumul, localnicii din Gratiesit au pus mana de la mana si au decis sa-l faca. Au adunat bani si au cumparat tot de ce au avut nevoie: "Nu avem sustinerea primariei" - VIDEO

Mihai Stirbu a venit cu initiativa de a repara drumul pe care locuieste. A vorbit cu vecinii, care au fost de acord sa puna mana de la mana pentru a scapa de apa si noroi.

Mihai STIRBU: “Pe noi ne inunda mereu, nu avem apa, nu avem lumina, nu avem drumuri, ne inunda mereu. Si cineva trebuia sa ia initiativa in mainile sale, asta am fost eu, si majoritatea banilor i-am pus din banii proprii.”

Vecinii au pus cat au putut. Ei spun ca drumul nu a fost reparat niciodata, si le este greu sa se deplaseze pe el. Maria a ajuns in aceasta mahala acum 16 ani. Are un copil cu dizabilitati si spera ca intr-o buna zi lucrurile se vor schimba.

Maria DOGU, SATEAN: “Cu glod am intrat si cu glod pana in ziua de azi suntem. Tot e glod si dezastru, nu putem, punem pietre cat vrei, daca vine namolul astupa tot si iarasi noi suntem in glod.”

O alta femeie care a contribuit la reparatia drumului este Elena. Ea nu-si mai aminteste ca drumul sa fi fost reparat vreodata.

Elena IURCIUC, SATEAN: “Am contribuit pentru repararea drumului, deoarece ani in sir locuind aici nu am avut o sustinere din partea primariei. Ar fi binevenit ca primaria sa vina cu un ajutor material.”

Astazi in timpul lucrarilor de reparatie la fata locului a fost chemat si primarul din Gratiesti, iar localnicii l-au luat la rost.

“-Venim mereu la voi cu semnaturi, si la asta si o ramas, ne spuneti ca nu avem finante.- Ele se impart.-Ajutatine macar cu ceva.”

Primarul spune ca in acest an nu au fost alocati bani in buget pentru reparatia acestui drum.

Victor MARDARE, PRIMAR GRATIESTI: "Drumuri din categoria aceasta avem cam multe. Problema e ca astfel de drumuri se repara varianta alba insa construita de cetateni.”

Firma care repara drumul este din Gratiesti. Drumarii spun ca aceasta nu este prima strada reabilitata din banii satenilor care au obosit sa mai astepte interventia autoritatilor.

“In sat avem, deja patru drumuri reparate.”

Pentru cei 250 de metri patrati ce urmeaza sa fie reabilitati se vor cheltui aproximativ 120 de mii de lei.