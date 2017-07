Obositi si suparati, dar fericiti ca au ajuns acasa. Pasagerii cursei Heraklion-Chisinau au ajuns azi noapte acasa: ”Avionul era ca un aspirator stricat, sa vezi cum un insotitor de zbor isi pune centura, trage draperia si isi face cruce" - VIDEO

“A fost groaznic. E foarte greu, 36 de ore sa stai cu fundul pe bagaje si sa nu stii ce e cu tine. In Aeroport nimeni nu da informatii, nimeni nu zice nimic".

”Suntem foarte obositi, dar bine ca am ajuns si e prima si ultima data cand zburam cu compania data”.

Pasagerii, care urmau sa ajunga inca duminica la Chisinau, au fost adusi cu o aeronava inchiriata de Fly One special pentru aceasta cursa, deoarece ei au refuzat sa urce in avionul, care s-a defectat. Unii cu greu si-au putut stapani lacrimile.

”Suntem foarte supăraţi pe compania Fly One”.

“Am stat în hotel. Nimic nu ştiam. Nici o informaţie. Nimeni nu ştie nimic.

Calatorii isi amintesc cu groaza de momentele in care avionul in care se aflau a facut cale intoarsa dupa o ora de zbor.

"Era ca un aspirator stricat. El nu isi putea lua altitudine sa zboare sus la inaltime. Se vedea ca bagau viteza tot timpul in motoare si pentru prima data in viata sa vezi un insotitor de zbor sa-si puna centura, sa traga draperia si sa se uita pe geam".

Pasagerii spun ca vor cere despagubiri de la compania care a operat zborul.VOXRudele, care i-au asteptat cu sufletul la gura pe cei dragi, astazi au rasuflat usurate.

“Doua zile am venit ieri de la 2 pana la 7, apoi si am plecat acasa. Atatea plansete sa-mi vad copilul nu-i mai dau voie nicaieri”.

”Ne făceam griji, si nici puteri nu avem”.

Desi, ieri, Autoritatea Aeronautica Civila a indemnat pasagerii sa ceara compensatii, astazi directorul companiei Fly One, Mircea Maleca ne-a spus ca nu se stie daca vor fi oferite despaguiri, deoarece este vorba despre o cursa charter. Avocatul, care s-a oferit sa le ofere consultatii gratuite pasagerilor ramasi blocati pe Creta, sustine altceva.

Vitalie POSTOLACHE, AVOCAT: ”Si in cazul curselor charter consumatorii au aceeleasi drepturi ca si in cauzl unei curse regulatete. Daca am admite ca pasagerii curselor charter nu ar avea aceleasi drepturi, am admite ca consumatorii nu sunt protejati de lege ceea ce nu este echitabil.”

Avocatul spune ca deja a fost contactat de 40 de pasageri, care vor sa-si faca dreptate. Eu au pornit duminica de la Heraklion la Chisinau, insa nu au mai ajuns. Avionul a facut cale intoarsa, pe aeroportul din capitala insulei Creta din cauza unor probleme tehnice.

Ieri, Autoritatea Aeronautica Civila a anuntat ca nu va investiga incidentul deoarece zborul a fost operat de o aeronava armeneasca inchiriata, ceea ce nu-i permite sa se implice . Ultima data avionul a fost verificat la inceputul lunii iunie la Paris.

Potrivit directorului companiei Fly Oane. aeronava, care ar fi fost reparata la Heraklion a ajuns aseara la Chisinau si deja efectueaza zboruri.