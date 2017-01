Ocheau casele si vilele luxoase de langa Moscova dupa care le jefuiau. Cu asta se ocupau 10 moldoveni in Rusia. Hotii identificau oamenii bogati pe retelele de socializare. Cum actionau - VIDEO

Gruparea criminala a intrat in vizorul politiei de la noi inca in anul 2014, iar dupa un sir de actiuni de urmarire penala, in 2015, procurorii au transmis informatia Inspectoratului de Politie din Rusia.Moldovenii, care au intre 26 si 42 de ani au reusit sa comita cel putin 10 jafuri. In luna octombrie ei au dat ultima spargere.

Mihail SITOHIN, SEF DIRECTIE POLITIA CRIMINALA DIN RUSIA: “Prin forţarea geamurilor de termopan de la parter, ei au intrat în încăpere. Aplicând forţa fizică şi ameninţând cu armele pe care le deţineau, au legat victimele cu frânghii, le-au bătut şi au furat banii şi bijuteriile.”

Hotii nu furau orice, iar bunurile ajungeau prin contrabanda la noi in tara dupa care erau vandute. In cadrul perchezitiilor, oamenii legii au gasit colectii de timbre, monede, arme, bani, pietre pretioase si bijuterii.

Lilian BACAILIM, PROCUROR: “Bunurile erau intruduse in tara noastra prin contrabanda...”

Politistii rusi spun ca inainte de a jefui locuintele, hotii isi planificau detaliat actiunile.

Mihail SITOHIN, SEF DIRECTIE POLITIA CRIMINALA DIN RUSIA: “Ei urmăreau victimile cu ajutorul camerelor ascunse, examinau orarul acestora, numărul paznicilor, sistemele de alarmă. Ei comunicau prin telefoane, care erau distruse imediat.”

Politistii din Rusia spun ca au retinut initial 8 moldoveni. Pe altii doi i-au incatusat in momentul in care acestia venise sa recupereze bunurile furate, pe care le ingropase in pamant.

Deocamdata nu se stie de cat timp si cate case au jefuit moldovenii, dar nu este exclus ca acestia actionau si pe teritoriul altor tari, deoarece asupra lor au fost gasite o serie de acte de identitate false. Hotii au fost retinuti in Rusia unde pe numele lor a fost deschis un dosar penal pentru banditism.

La noi in tara ei sunt cercetati pentru crima organizata. In ambele cazuri ei risca pana la 15 ani de inchisoare si ar putea sa-si ispaseasca pedeapsa in Rusia. Pentru ajutorul acordat, politistii rusi au venit la Chisinau si le-au oferit medalii politistilor moldoveni.

“-Maiorului de poliţie Cigoreanu Gheorghe Mihai, ofiţer principal de investigaţie din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii al IGP. -Vă mulţumesc.”