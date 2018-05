Odata ce dorinta de a ajunge in fruntea capitalei s-a spulberat, candidatii care nu s-au calificat in turul doi isi vad acum de treburile lor. Unii vor sa faca voluntariat, altii - o familie - VIDEO

Din 11 candidati inscrisi in cursa pentru fotoliul de edil al Chisinaului, noua au ramas pe dinafara. Toti spun ca au revenit la viata de odinioara, insa agitatia din campanie le cam lipseste.

Victor STRATILA, EX-CANDIDAT PARTIDUL VERDE ECOLOGIST: ”Din campanie imi lipseste acel avant, acel elan. - Acum nu mai sunteti la fel de entuziasmat? - Stii cand mergi intr-o lupta ai acel vant sa mergi sa obtii ceva, sa demonstrezi, sa afirmi, acum am activitatea mea de avocat sa merg in judecata, sa castig procesele.”

Pentru ca are mult timp liber, Alexandra Can vrea sa revina la activitatile sale de voluntariat.

Alexandra CAN, EX-CANDIDAT PNL: “Eu stiu ca sunt mai buna ca altii, doar ca nu am avut acea campanie. Stiti cum, electoratul alege pe cei care ajung mai mult la ei. Am votat mereu persoane cu sanse si cu raiting si unde au ajuns – la puscarie, sunt condamnati.”

Fostii pretendenti la fotoliul de primar pentru un an isi explica astazi putinele voturi obtinute prin proasta mediatizare in timpul campaniei. Vasile Costiuc considera ca oamenii au facut alegerea in favoarea celor cu mai multe sanse in sondaje.

Vasile COSTIUC, EX-CANDIDAT PARTIDUL “DEMOCRATIA-ACASA”: ”Lumea a zis, da sunteti simpatici, dar trebuie sa salvam capitala, lucruri inacceptabile.”

Majoritatea din ei promit sa revina in atentia publica la parlamentare si mai apoi la localele de anul urmator din municipiul Chisinau.

Alexandr ROSCO, EX-CANDIDAT PARTIDUL “CASA NOASTRA-MOLDOVA”: ”Eu doresc demontarea regimului Plahotniuc, dar niciun regim dictatorial nu a plecat gratie alegerilor, totusi trebuie de organizat protestele in masa, cele pasnice. - Pe cine sustineti in turul doi? - Este prematur de spus pe cine sustinem.”

Constantin Codreanu, deputat in parlamentul Romaniei vrea sa ajunga si in legislativul de la Chisinau. Pana atunci...

Constantin CODREANU, EX-CANDIDAT PUN: “Timp liber de fapt nu exista pentru ca continui activitatea mea ca parlamentar, ca fiind presedinte al comisiei. Dar inainte de a reveni la Bucuresti voi transforma in realitate niste promisiuni facute anterior.”

Iar tanarul de 25 de ani, Maxim Braila, spune ca are acum toate motivele sa-si intemeieze o familie.

Maxim BRAILA, EX-CANDIDAT PARTIDUL POPULAR DIN RM: “La capitolul personal la mine deja tot e stabilit, nu s-a schimbat nimic, ma intalnesc, sper ca se va ajuge la ceva mai mult, trebuie sa ne cautam deja de casa, de familie.”

Fostul candidat al Partidului Ruso-Slavean, Alexandru Mitu nu ne-a raspuns la telefon. Zilele trecute, Silvia Radu anunta ca se retrage din functia de primar interimar si se va ocupa de afacerile familiei, iar liberalul Valeriu Munteanu a preferat sa nu comenteze activitatea sa deocamdata.