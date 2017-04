Odata cu iarna a revenit si Mos Craciun. Acesta si-a facut aparitia pe strazile capitalei si a facut selfie cu trecatorii - VIDEO

Nu doar ninsoarea i-a luat prin surprindere pe locuitorii capitalei, dar si mosul cu desaga in spinare. Pentru ca e frig afara, acesta a incercat sa gaseasca un cuvant cald pentru trecatori. Unii nu au inteles ce se intampla. L-au ignorat pe mos sau chiar au fugit de el. Totusi, cei mai multi spun ca Mos Craciun a reusit sa le aduca zambete, asa ca au facut selfie cu el.

“Măcar ceva ne bucură astăzi.”

“Este neobişnuit şi frumos. - V-ţi gândit că astăzi o să-l întâlniţi pe Moş Crăziun?-Sigur că nu. -Am un cadou pentru tine.

“E primăvară cu zăpadă şi Moş Crăciun. Este neobişnuit.”

Cel care s-a deghizat in Mos Craciun este interpretul Vlad Codreanu. Vazandu-l plimandu-se pe strazi, oamenii s-au oprit sa-l filmeze. Si cativa angajati din magazinele din apropiere au iesit sa-l salute.

"A revenit iarna. Păcat că nu mai avem brazi."

Probabil in asteptarea cadourilor, unii au spus poezii, iar altii si-au pus o dorinta…

“Sa vina soarele.“

Impreuna cu trecatorii, mosul a facut un om de zapada si s-a improscat cu bulgari.

Retelele de socializare au explodat astazi cu fotografii si comentarii. Internautii au facut haz de necaz pe seama vremii de afara. In curand vom pune oua rosii sub brad, au scris unii. Cei mai multi au publicat poze cu arbori cazuti sau plante sub un strat gros de zapada.