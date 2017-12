Odata cu racirea vremii, centrul de plasament de pe strada Haltei, din capitala, a devenit neincapator. Autoritatile dau din umeri si spun ca nu stiu unde sa duca persoanele fara adapost - VIDEO

Asa arata una din camerele din centrul de plasament, din capitala, in aceste zile. Cei care nu au loc pe pat, se culca jos pe saltele. Institutia poate adaposti in jur de 70 de persoane. In noaptea de duminica spre luni, au fost 80, sustine administratorul, Ghenadie Gaureac.

Ghenadie GAUREAC, ADMINISTRATOR: “Asta se numeste la noi registratura. Aici, se afla invalizii, care nu au maini ori picioare, cu carucioare. Sunt si cei care sunt foarte murdari. Politia ori ambulanta aduce asemenea oameni. Noi ii spalam, le dam haine, cu puterile proprii.“

La etajul doi al cladirii sunt oameni, care locuiesc in centru de luni intregi sau chiar ani. Pentru ei, centrul de plasament a devenit ca o casa. In aceasta camera, de exemplu, sunt 26 de paturi. Niciunul nu a mai ramas liber.

“E ocupat. Este o zi grea, asa ca totul e ocupat. Este greu.“

Ghenadie GAUREAC, ADMINISTRATOR: “Iarna abia a inceput si oamenii vor veni si vor fi adusi aici. Vom incerca sa-i primim pe toti, pentru ca ei vor ingheta in strada.”

Unii dintre ei sunt orfani, iar altii, din diverse motive, au ramas fara locuinte. Spun ca este extrem de dificil in perioada rece cand centrul este plin.

“Este iarna si oamenii nu stau pe strazi, sub tufari, in subsoluri sau prin santiere. Ei cauta un adapost. Aici e cald si ii primesc. Beat sau nu, il primeste asa cum este. Multi mor. Multi au nevoie de ingrijire permanenta, dar aici nu este spital. Este doar o incapere unde sunt primiti oamenii fara adapost si atat.“

Astfel, cei din administratia centrului au trimis o scrisoare catre directia sanatate Chisinau, cu cererea ca persoanele care necesita ingrijire medicala sa fie transportate la spitale. La polul opus, seful directiei, Mihai Moldovanu, a spus ca nici in institutiile medicale, acesti oameni nu pot fi tinuti saptamani intregi.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIE SANATATE CHISINAU: “Cei care au indicatie medicala vor fi internati, dar noi nu putem sa transformam spitalul nr 4 sau alte spitale in centre de plasament. O sa vedem poate unele ONG-uri care se ocupa sau care acorda aceste servicii de plasament temporar poate o sa le folosim. O sa avem o discutie cu directia asistenta sociala, cu centru de gazduire, ca sa rezolvam. “

Autoritatile locale au creat o comisie pentru a gasi o solutie in urmatoarele zile. Problema consta in faptul ca in Chisinau nu exista centre de plasament pentru persoanele cu dizabilitati unde acestea s-ar putea adaposti pentru o perioada mai indelungata de timp si ar putea primi tratament.

Doar in capitala, in ultima perioada, politia a identificat in jur de 400 de oameni fara adapost. Unde vor fi dusi peste 300 dintre ei, deocamdata nu se stie. Se intampla in conditiile in care deja am intrat in iarna, iar zilele trecute au fost inregistrate cazuri de hipotermie.