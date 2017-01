Odata scosi din case si aruncati la gunoi, pomii de Craciun sunt reciclati. Acestia sunt transformati in ingrasamant natural - VIDEO

"Oho, bradul asta trebuia sa il puna in gradina, asa pufos."

Fiecare brad gasit pe marginea drumului sau langa containerele de gunoi este luat de cei de la autosalubritate. Si chiar daca autoritatile au rugat oamenii sa lase brazii langa gunoi, acest lucru nu se prea intampla.

"Si in containere lasa si eu trebuie sa le scot din containere si sa le pun aici, ori le azvarlea acolo, ori pe iarba."

"Langa scara, dupa casa, nu fiecare om e educata. Cand e educat, il duce unde trebuie."

"Sunt cu argint, cu jucarii, cu fel de fel, cum se nimeresc."

"Nu-s cei 7 ani de acasa."

Altii le-au gasit loc in curtea blocului, acolo unde i-au si sadit. Molizii uscati sunt dusi la Dendrariu, acolo unde sunt tocati si transformati in ingrasaminte naturale. Astazi insa utilajul s-a defectat. Masinaria a fost repusa pe roti dupa ceva timp. Mai intai, brazii sunt despicati pentru ca sa incapa in tocator.

"Respectam tehnica securitatii, suntem obisnuiti, adica nu suntem tare spaimosi."

Rumegusul este folosit de angajatii parcului Dendrariu ca ingrasamant natural.

Silvia TONU, SEF SECTOR DENDROLOGIE, PARCUL DENDRARIU: "Masa vegetala e depozitata in loc anumit unde se amesteca cu sol, cu frunze, pentru a pregati ingrasamantul. Il acoperim cu pelucula pentru a fi o fermentare mai buna acolo cu bacteriile."

Potrivit Moldsilva, in acest an, din totalul de 48 de mii de molizi din pepiniere, s-au vandut in jur de 30 la suta.