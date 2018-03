Oficial, e primavara. Vremea, insa, are mofturile sale. La noapte vor fi din nou minus 20 de grade - VIDEO

"Foarte scump, in special pentru varsta noastra, dar asteptam. Conducerea ne-a promis ca va ieftini tariful la gaz. Speram la un viitor luminos."

"E frig dar ce sa facem, mai bine acum decat pe urma."

Vanzatorii din piete par cei mai necajiti din cauza gerului. Dar spun ca nu au incotro – sunt nevoiti sa-l infrunte toata ziua ca sa-si castige banul.

"Daca am avea bani am sta acasa dar asa ne trebuie sa platim comunalele nu avem bani stam asa in frigul acesta. Timpul era cald anul trecut anul acesta e foarte frig."

"Noi asteptam primavara dar iata vine iarna inapoi. - Productia nu ingheata? - Nu ingheata ca noi am facut casute si punem lumanari se incalzeste foarte bine, pentru productie e bine pentru noi mai rau."

"Nu ma intrebati ca sunt moarta. - De ce ? -Am inghetat. - Cum va pare timpul de afara? -Parca e anul nou nu 8 martie. - De cand stati aici?- De ieri, nu ma mai intrebati ca dama sunt neagra pe fata de frig."

Iar pe studentii de la Academia de Politie si cei de la Academia Militara I-am gasit dardaind in pas cadentat. Se pregatesc pentru maine cand vor fi comemorate victimele razboiului de pe Nistru declansat pe 2 martie 1992.

Nu se bucura deloc de primavara geroasa nici soldatii din Armata Nationala care stau, pe rand, cate 4 ore ziua si patru noaptea pe la ambasade. Ne-au spus ca regulamentul nu le permite sa faca prea multi pasi in stanga sau in dreapta si nici sa comenteze.

"-E frig acum? - Da, e frig. -Va da echipamente sa va imbracati? Da, manusi, panatloni si scurta."

Potrivit Datelor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in ultimele 24 de ore 19 mijloace de transport blocate in zapada au fost tractate de salvatori. A fost nevoie de ajutorul lor la Comrat, Cimislia si Falesti. Serviciul Vamal anunta ca ramane sistata activitatea posturilor vamale Cosauti si Soroca.