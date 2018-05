Oficial. Aurel Ignat este cel de-al doilea luptator K1, retinut in cazul barbatului de 30 de ani, care a murit dupa ce a fost snopit in bataie. Procuror: "A venit singur la politie"

Cel de-al doilea luptator K1 care a fost retinut ieri in cazul barbatului de 30 de ani, care a murit la spital dupa ce a fost snopit in bataie in fata unui club de noapte, este Aurel Ignat. Seful Procuraturii de la Chisinau ne-a spus ca acesta a venit singur la politie.