Ofiterii CNA au descins la Centrul Republican de Diagnosticare Medicala, dar si la cateva clinici private din capitala. Sapte persoane, retinute intr-un dosar de coruptie - VIDEO

“De ce sunteti acuzat dv ? Este adevarat ca sunteti implicat in aceasta schema?"

Descinderile au inceput de dimineata in trei birouri de la Centrul de Diagnosticare. Oamenii legii au depistat o schema de coruptie, in care ar fi implicati mai multi angajati de acolo. Dupa cateva ore, ofiterii CNA au retinut o asistenta medicala, doi registratori, dar si pe seful sectiei Tomografie Computerizata si Radiografie.

Cel din urma este suspectat ca ar fi colectat bani de la pacientii asigurati, pentru a fi supusi unor investigatii, fara ca sumele sa fie inregistrate in evidenta spitalului. In aceasta schema ar fi fost implicati si alti angajati ai Centrului, care primeau bani pentru fiecare pacient.

In total, ofiterii CNA au ridicat peste 270 de mii de euro si 100 de mii de lei, bani pe care ii pastra intr-o banca din capitala. Suma au fost depusa pe numele sefului sectie de Tomografie si Radiografie. Directorul institutiei nu era pe loc pentru a comenta situatia, iar vice-directorul ne-a spus ca nu este la curent cu ce se intampla si de ce.

Dan TURCANU, VICE-DIRECTOR CRDM: “Pana la urma nu cunosc, stim numai ca sunt vizati unii colaboratori de ai nostri si atat mai mult nu va pot comunica nimic, nu cunosc.”

Descinderi au fost si la cateva clinici private din capitala, angajatii carora ar fi si ei implicati in aceasta schema. In total, sapte persoane au fost retinute, fiind cercetate pentru abuz in seviciu si corupere pasiva.