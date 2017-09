Au castigat la ei acasa. Ofiterii SPPS au castigat campionatul Mondial Bodygard 2017. Au trecut prin diferite probe si dupa 3 zile de foc, participantii au fost premiati: “Sincer, nu m-am asteptat“ - VIDEO

Alexei Spanu, seful echipei SPPS spune ca cel mai mult le-a fost frica sa nu fie printe cei mai slabi, avand in vedere ca in acest an competitia s-a desfasurat la noi in tara.

Alexei SPANU OFITER SPPS: “Cel mai greu a fost presiunea pe care simtit-o impreuna cu echipa. Cand esti acasa creste cu mult responsabilitatea.“

Desi nu au luat un loc de top la campionat, echia de femei din Ucraina nu s-a aratat dezamagita, mai ales ca una dintre tinere a castigat si o medalie la una din probe.

“Sincer, nu m-am asteptat, echipe compuse din femei nu sunt multe. Este prima data cand aleg femeile ca cele mai bune.”

In aceste trei zile, bodyguarzii din 19 tari au avut de trecut prin 8 probe, pintre care sa conduca o masina in conditii extreme, sa escorteze o dlegatie oficiala, sa traga la tinta si sa lupte corp la corp. Campionatul mondial Вodyguard este la a 8-a editie si in premiera la Chisinau. Competitia este organizata de catre Federatia interationala de profil.