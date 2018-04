Oleg Vasnetov va fi noul ambasador al Federartiei Ruse in Republica Moldova. Candidatura lui a fost acceptata de catre Duma de Stat a Rusiei

Candidatura lui a fost acceptata astazi de catre Duma de Stat a Rusiei. Oleg Vasnetov are 64 de ani, iar in ultimii 8 ani a lucrat in aparatul central al Ministerului rus de Externe. Anterior el a fost ambasador in Franta, Bulgaria si Congo.

La sfarsitul anului trecut actualul ambasador a implinit 71 de ani si confrom legislatiei ruse el nu mai poate activa. Acum o saptamana, Moldova a decis expulzarea a trei diplomati rusi in semn de solidaritate cu Marea Britanie in urma cazului Scripali. Nu se stie daca a fost trimis acasa si ambasadorul.