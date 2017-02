Oligarhii ucraineni vor sa transforme Moldova intr-un desert - Report.md

Un proiect in acest sens al tarii vecine alarmeaza ecologistii locuitorii din satele situate pe malul Nistrului. Exista riscul ca nivelul apei in rau sa scada periculos de mult.

si locuitorii Chisinaului, dar si ai regiunii Odesa ar putea ramane fara apa potabila, spun specialistii. Desi aceste ingrijorari au fost exprimate public, autoritatile ucrainene nu vor sa renunte la proiect. in spatele acestei decizii stau grupari oligarhice, afirma experti ucraineni.

Potrivit ministrului moldovean al Mediului, Valeriu Munteanu, autoritatile de la Kiev argumenteaza prin faptul ca tara se afla in razboi si are nevoie de alternative energetice. Pe de alta parte, in timpul vizitei premierului moldovean la Kiev, omologul sau ucrainean a spus ca Ucraina are atata energie electrica incat ar putea exporta si in Republica Moldova.





