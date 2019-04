Om de afaceri in toata regula, la doar 23 de ani! Un moldovean a dat lovitura in afaceri, la Iasi. Vinde produse consumate zilnic de ieseni - FOTO

Un tanar moldovean demonstreaza ca succesul nu tine de varsta. Daca cei mai multi tineri de varsta lui termina o facultate si se angajeaza, nu a fost si cazul lui Iurie Mitrea. Acesta a "mirosit" ca produsele de la mama de acasa ar putea trezi interesul clientilor, mai ales ca nu exista asa ceva in Iasi, si nu s-a inselat.

Acum, acesta are o afacere de succes la doar 25 de ani. Ideea creativa si ambitioasa a tanarului de 25 de ani de a-si deschide propriul business a fost imediat finantata prin programul derulat cu bani de la stat, Start-Up Nation.

Tanjea dupa produsele moldovenesti

Povestea lui Iurie Mitrea incepe in urma cu doi ani. "Am depus un proiect in anul 2017, in luna mai, si am primit un raspuns afirmativ in luna septembrie. Banii propriu-zisi i-am primit in doua transe, in lunile martie si iunie, anul trecut. Am facut credit punte pentru acest proiect. Ideea de a face aceasta afacere mi-a venit cand eram student. Fiind din Republica Moldova, am ramas uimit când am venit la facultate la Iasi, ca un produs atât de larg consumat în Moldova nu se gasea aici. Asa ca, tânjind dupa placintele de acasa, mi-a venit ideea infiintarii unei placintarii. Datorita faptului ca la acea vreme se faceau placinte moldovenesti intr-un singur loc din Iasi, m-am gandit ca aceasta afacere va avea succes atat timp cat vom oferi un produs bun", povesteste Iurie Mitrea.

Cea mai importanta investitie facuta cu banii primiti in cadrul programului a fost cea in utilajele de productie. Astfel, 50 la suta din suma obtinuta a fost directionata spre acestea, iar restul banilor au fost folositi pentru achizitionarea unui automobil necesar desfasurarii activitatii, pentru amenjarea spatiului, dar si pentru plata catorva luni de chirie.

Tanarul a primit in total 44.000 de euro prin intermediul programului Start-Up Nation. Acesta spune ca a fost nevoit sa mai puna bani din buzunar pentru a deschide afacerea. "Da, am investit din fonduri proprii pentru ca suma primita nu a fost suficienta pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Chiar daca banii ar fi ajuns, este foarte greu sa stii ce cheltuiala va mai aparea pe parcurs, asa ca este practic imposbil sa incluzi absolut toate costurile in planul de afaceri. Ori, prin aplicarea unei astfel de finantari, esti obligat sa mentionezi exact pe ce vei cheltui fiecare banut, nedispunand de o suma de rezerva, pentru cheltuieli neprevazute.

Placinte dupa retete vechi, moldovenesti

Tanarul antreprenor este zi de zi la "Placintaresti". Alaturi de alti doi angajati munceste fara sa se planga. El vinde produsele, iar ceilalti colegi le pregatesc. Sunt produse de calitate, fara E-uri sau aditivi, facute proaspete in fiecare dimineata. "Placintele noastre au la baza retete preluate din Republica Moldova, retete de pe timpuri. Pe langa un produs bun, de calitate, ne-am dorit sa avem si un produs curat si sanatos. Ne mandrim cu faptul ca tot ceea ce intra in compozitia placintelor este natural, fara a fi adeptii ideii de congelare. Intr-o luna vindem indeajuns de mult incat seara, cand ajungem acasa, sa fim obositi, dar indeajuns de putin incat sa ne dorim mai mult. Speram ca în decurs de 3-4 ani sa reusim sa ne amortizam investitia. Sau de ce nu, chiar mai repede", sustine Iurie Mitrea.

Acesta mai spune ca fara programul Start-Up Nation ideea "Placintaresti" nu ar fi luat nastere. "Sau cel putin, nu acum. Abia terminasem facultatea, nu dispuneam de fonduri proprii necesare infiintarii unei afaceri, iar Start-Up Nation a fost motorul deschiderii placintariei noastre", sustine tanarul antreprenor.





Ce gasim la "Placintaresti"?

Placinte si melci, ce întruchipeaza varianta mai mica si mai usoara a traditionalei placinte, aluatul fiind mai subtire si mai fin si prelucrat intr-un mod cu totul inedit, ce necesita multa maiestrie. "Pentru a satisface toate gusturile, ne-am axat pe doua tipuri de umpluturi, dulci: cu visine, mere, dovleac, caise, prune, branza dulce si stafide si sarate: placinte cu branza si marar, varzam cartofi, ciuperci, carne de porc, dupa cum le spunem noi. De asemenea, desi ne dorim sa fim exclusiv specializati pe placinte pentru a fi cei mai buni, am venit in intampinarea clientilor cu celebrele cornulete cu gem si visine, nuca sau rahat, dar si cu taitei de casa in speranta ca vom usura munca gospodinelor", mai spune Iurie Mitrea.